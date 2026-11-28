Hanoi (VNA) – Los dirigentes de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam aprobaron hoy la Declaración Conjunta de la 12.ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), celebrada en Hanoi, con el compromiso de reforzar la conectividad, ampliar la cooperación económica y promover el desarrollo sostenible de la subregión.



Bajo el lema «Conectar a CLMV: aprovechar el potencial y construir un futuro de prosperidad compartida”, la declaración reafirma los principios de amistad tradicional, buena vecindad, respeto mutuo, beneficio compartido y no injerencia en los asuntos internos de cada país.



Los cuatro países destacaron que la cooperación CLMV contribuye a fortalecer la integración regional, reducir las diferencias de desarrollo dentro de la ASEAN y mejorar el bienestar de sus pueblos. Asimismo, ratificaron su compromiso de alcanzar los objetivos del Marco de Desarrollo CLMV, orientados a convertir a los países participantes en economías sostenibles de ingresos medianos altos para 2030.



La cumbre valoró los avances en infraestructura de transporte, comercio, inversión, turismo, educación, agricultura, energía, industria y tecnologías de la información. Entre los proyectos destacados figuran la modernización de carreteras y pasos fronterizos, los preparativos para el ferrocarril Vientiane-Vung Ang y la autopista Vientiane-Hanoi, así como la cooperación en almacenes compartidos y oleoductos entre Vietnam y Laos.



Los participantes también resaltaron el crecimiento del comercio transfronterizo de electricidad. En 2025, el intercambio eléctrico entre Vietnam y Laos superó los 7.000 millones de kWh, mientras que el suministro de electricidad entre Vietnam y Camboya se mantuvo estable, con una capacidad aproximada de 250 MW.



Para el período 2027-2028, los dirigentes acordaron situar la conectividad como prioridad central y transversal de la cooperación CLMV, con especial atención a cuatro ámbitos.



En materia de infraestructura y logística, se comprometieron a mejorar los corredores económicos Este-Oeste, Norte-Sur y Meridional, acelerar los proyectos ferroviarios y de carreteras, ampliar las conexiones aéreas y marítimas y desarrollar sistemas logísticos inteligentes mediante tecnologías digitales.



En el ámbito económico, acordaron facilitar el comercio y la inversión transfronterizos, simplificar los procedimientos aduaneros, impulsar las zonas económicas fronterizas y fortalecer las cadenas de suministro regionales y mundiales. También promoverán la transferencia tecnológica, el desarrollo industrial y la participación de las pequeñas y medianas empresas en los mercados regionales.



Los cuatro países destacaron asimismo la importancia de la transformación digital, la ampliación del acceso a internet de banda ancha, los pagos electrónicos y el fortalecimiento de la ciberseguridad. En agricultura, priorizarán las cadenas de valor de productos procesados, la seguridad alimentaria, la agricultura inteligente frente al cambio climático y la mejora de los ingresos de los agricultores.



En cuanto a la conectividad entre los pueblos, acordaron intensificar la cooperación en turismo, educación, gestión de desastres y protección del medio ambiente. Una de las iniciativas destacadas será el desarrollo de la ruta turística «Patrimonio CLMV», que conectará los principales destinos culturales y naturales de los cuatro países y reforzará la promoción conjunta bajo la marca «Cuatro países, un destino».



Vietnam continuará ofreciendo el programa de becas CLMV 2.0 para estudiantes de Camboya, Laos y Myanmar, ampliado a estudios de posgrado y formación profesional, con prioridad para ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, transformación digital y transición verde.



La declaración también contempla una mayor cooperación en seguridad, especialmente en la lucha contra la delincuencia transnacional, las estafas en línea, los delitos de alta tecnología, las apuestas ilegales y la explotación del ciberespacio con fines delictivos.



Para garantizar la ejecución de estas iniciativas, los dirigentes acordaron movilizar recursos de socios de desarrollo, instituciones financieras internacionales y el sector privado, mediante asistencia oficial al desarrollo, financiación concesional y asociaciones público-privadas.



Asimismo, subrayaron la necesidad de coordinar la cooperación CLMV con otros mecanismos regionales, como la Subregión del Gran Mekong, la Comisión del Río Mekong y la Cooperación Mekong-Lancang, así como con la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Los ministros y altos funcionarios serán responsables de supervisar la aplicación de la declaración y presentar los resultados en la próxima cumbre.



La 13.ª Cumbre CLMV será organizada por Camboya en 2028, mientras que la fecha y el lugar concretos se determinarán por vía diplomática./.

VNA