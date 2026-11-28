Hanoi, 28 nov (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la ceremonia de bienvenida a los líderes participantes en la 12.ª Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), celebrada en esta capital.



En su calidad de presidente del mecanismo de cooperación CLMV para 2026, Vietnam acoge la 12.ª Cumbre CLMV y, en coordinación con Myanmar, que ejerce actualmente la presidencia de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), también organiza la 11.ª Cumbre ACMECS.



En ambas cumbres participan el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing; el primer ministro de Camboya, Hun Manet; el primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith; el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, así como representantes de países socios y organizaciones internacionales.



El mecanismo de cooperación CLMV nació de una iniciativa orientada a reducir las brechas de desarrollo y facilitar la integración de los cuatro países en el proceso de desarrollo regional. En diciembre de 2003, al margen de la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Japón celebrada en Tokio, los líderes de los cuatro países acordaron organizar la primera Cumbre CLMV paralelamente a la 10.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en Vientián (Laos) en noviembre de 2004.



El CLMV es un marco de cooperación abierto que busca aprovechar las fortalezas y el potencial de los cuatro países, al tiempo que promueve la movilización del apoyo de otros miembros de la ASEAN y de los socios para el desarrollo. Asimismo, constituye una plataforma para coordinar esfuerzos e impulsar la integración económica de la ASEAN.



A lo largo de más de dos décadas, este mecanismo ha cosechado importantes avances en la promoción del comercio, la inversión, la conectividad del transporte y los intercambios entre los pueblos de los países miembros. También ha contribuido a consolidar la confianza y estrechar la cooperación entre los países de la cuenca del Mekong para hacer frente a los desafíos comunes.



Sobre esta base, Vietnam, al asumir la presidencia del CLMV en 2026, sigue impulsando nuevas iniciativas de cooperación, promoviendo el intercambio de experiencias en materia de desarrollo y reforzando la coordinación entre los países miembros. Estos esfuerzos buscan profundizar la cooperación subregional del Mekong y contribuir a la construcción de una Comunidad de la ASEAN integrada, inclusiva y sostenible.



Bajo el lema «Conectando al CLMV: aprovechando el potencial y construyendo un futuro próspero», la 12.ª Cumbre CLMV representa un paso importante para afianzar la solidaridad, reforzar la cohesión estratégica y potenciar la cooperación subregional del Mekong en un contexto internacional cada vez más volátil. Entre los principales temas de debate figuran el fortalecimiento de la conectividad económica entre los países del CLMV y con sus socios externos, así como la movilización más eficaz de recursos para impulsar avances concretos en la cooperación.



Se espera que el primer ministro Le Minh Hung y los demás líderes del CLMV adopten una Declaración Conjunta en la que se establezcan las prioridades de cooperación para el próximo periodo y se definan nuevas orientaciones estratégicas, tanto para la colaboración entre los cuatro países como para el desarrollo de cada uno de ellos./.

VNA