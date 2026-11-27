Hanoi (VNA)- El presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, llegó hoy a Hanoi para asistir a la 12.ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Nguyen Thi Hoang Van recibió a la delegación de Myanmar en el aeropuerto internacional de Noi Bai.



Myanmar ocupa actualmente la presidencia de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



Con anterioridad, en la rueda de prensa efectuada el 26 de noviembre sobre el evento, la viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Hang informó que la 12.ª Cumbre CLMV se desarrollará bajo el lema “Conectar a Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam: aprovechar elpotencial y construir un futuro de prosperidad compartida”, mientras que la 11.ª Cumbre ACMECS tendrá como tema “Impulsar el desarrollo socioeconómico hacia una ACMECS inteligente y sostenible”.



Se trata de las cumbres periódicas de estos dos mecanismos de cooperación, los cuales desempeñan un papel fundamental para la región del Mekong. Estas cumbres se celebran cada dos años.



En particular, por iniciativa de Vietnam, la Cumbre CLMV contará, por primera vez, con la participación de algunos socios para el desarrollo, organizaciones de desarrollo y empresas.



La viceministra Nguyen Minh Hang subrayó que todos los países del Mekong conceden gran importancia a estas dos cumbres y albergan altas expectativas respecto a ellas.



Los países miembros esperan que las cumbres permitan consensuar nuevas orientaciones y prioridades de cooperación, generar avances concretos en el funcionamiento de ambos mecanismos, impulsar el desarrollo socioeconómico y contribuir a consolidar la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida en toda la subregión, dijo./.





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