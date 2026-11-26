Hanoi (VNA) – El primer secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (HCYU), Bui Quang Huy, mantuvo conversaciones con Anton Demidov, presidente de la organización juvenil “Joven Guardia” del partido Rusia Unida, con quien firmó un acuerdo de cooperación.



En la cita, Bui Quang Huy destacó que la amistad tradicional entre Vietnam y la antigua Unión Soviética, continuada hoy con la Federación de Rusia, sigue siendo sólida y se sustenta en la confianza, gracias a los esfuerzos de generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países.



El pueblo y la juventud vietnamitas siempre recuerdan y agradecen el valioso apoyo de la Unión Soviética y Rusia a la lucha por la liberación nacional, así como a la construcción y defensa del país. Asimismo, desean seguir ampliando la cooperación bilateral en diversos ámbitos, en consonancia con los intereses y las aspiraciones de ambos pueblos y sus jóvenes generaciones.



Bui Quang Huy subrayó que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia continúa consolidándose mediante frecuentes visitas e intercambios de alto nivel.



En este sentido, destacó como un nuevo impulso para las relaciones bilaterales la visita de Estado a Rusia realizada en septiembre de 2026 por To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, así como la adopción de la Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia en la nueva etapa.



También mencionó la visita oficial a Vietnam, a principios de este mes, de Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, y el encuentro entre el máximo dirigente vietnamita y el presidente ruso, Vladímir Putin, al margen de la Reunión de Líderes Económicos de APEC 2026, celebrada en Shenzhen (China). Estos contactos reflejan la confianza política mutua y el compromiso de ambas partes de cumplir los acuerdos alcanzados al más alto nivel.



En el ámbito de la cooperación juvenil, el Comité Central de la HCYU y la organización “Joven Guardia” de Rusia Unida, junto con otras organizaciones y entidades juveniles de ambos países, han organizado diversos intercambios y actividades para compartir experiencias, contribuyendo a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre las jóvenes generaciones.



Sin embargo, Bui Quang Huy consideró que la cooperación actual todavía no ha aprovechado plenamente su potencial ni está a la altura de la estrecha relación bilateral. Por ello, instó a reforzar la coordinación y organizar actividades concretas, periódicas y prácticas que respondan mejor a las necesidades e intereses de los jóvenes.



El funcionario expresó su confianza en que los acuerdos alcanzados durante las conversaciones se traduzcan pronto en acciones concretas, permitan profundizar y hacer más efectiva la cooperación bilateral y contribuyan a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia.



Por su parte, Demidov manifestó su satisfacción por que el diálogo iniciado tras un encuentro celebrado hace dos años haya desembocado en estas conversaciones y en la firma del acuerdo. Subrayó que este constituye un punto de partida, y no de llegada, para ampliar la cooperación y los intercambios en los niveles central y local mediante proyectos conjuntos.



El acuerdo establece un marco de cooperación en materia de intercambios juveniles, intercambio de experiencias sobre políticas y actividades dirigidas a los jóvenes, formación de jóvenes profesionales, fortalecimiento de los vínculos entre centros educativos, investigación científica conjunta y promoción de los idiomas de ambos países.



Las dos partes darán prioridad a iniciativas empresariales juveniles, innovación, transformación digital y desarrollo de una economía verde y circular. También promoverán los intercambios culturales, artísticos, deportivos y de voluntariado, además de la educación patriótica y la coordinación en los foros multilaterales.



Para garantizar una implementación eficaz del acuerdo, la parte anfitriona propuso que ambas partes elaboren cuanto antes un plan de trabajo anual, designen interlocutores concretos y definan las actividades prioritarias./.

VNA