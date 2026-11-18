Shenzhen, China (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 18 de noviembre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para analizar medidas destinadas a profundizar la Asociación Estratégica Integral bilateral, con especial atención a la cooperación energética, económica y científico-tecnológica.



El encuentro tuvo lugar al margen de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, celebrada en la ciudad china de Shenzhen. El líder vietnamita agradeció a Putin y al pueblo ruso la cálida acogida dispensada a la delegación vietnamita durante su visita de Estado a Rusia en septiembre pasado y felicitó a Moscú por la celebración de las elecciones a la IX Duma Estatal.



Tras valorar las contribuciones de Rusia a APEC, el dirigente vietnamita pidió a Moscú que apoye la organización del Año APEC 2027 por parte de Vietnam e invitó a Putin a asistir a la Semana de Líderes Económicos del foro, que tendrá lugar en Phu Quoc, ocasión en la que podría realizar una visita bilateral al país.



Ambos líderes destacaron los avances en las relaciones bilaterales. El secretario general y presidente To Lam informó que Vietnam elaboró, tras su visita a Rusia, un plan de acción con objetivos y plazos concretos para ejecutar proyectos estratégicos y ampliar la cooperación en sectores clave.



Las dos partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel por los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional, así como aprovechar los mecanismos bilaterales, incluida la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Técnica.



Por su parte, Putin calificó la visita de To Lam a Rusia como un nuevo hito en los vínculos bilaterales y reafirmó que Vietnam es un socio fiable y prioritario de Rusia en Asia-Pacífico. También expresó el respaldo de Moscú a los preparativos de Vietnam para el Año APEC 2027.



El presidente ruso propuso coordinar la ejecución de proyectos estratégicos y a largo plazo, especialmente en energía, y manifestó la disposición de Rusia a compartir experiencias y tecnologías y apoyar la formación de recursos humanos vietnamitas en este sector.



En materia económica, ambos dirigentes acordaron ampliar la cooperación en energías tradicionales y nuevas, incluida la nuclear, la eólica y la generada a partir de gas; mejorar la eficiencia de las empresas conjuntas de petróleo y gas; y desarrollar proyectos de gas natural licuado (GNL).



También destacaron el potencial de colaboración en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y formación de personal altamente cualificado, así como la necesidad de resolver las dificultades que afectan a las actividades empresariales bilaterales.



Los dos líderes valoraron asimismo los avances en turismo, educación y formación e intercambios entre los pueblos. El secretario general y presidente To Lam destacó la decisión de Rusia de eximir de visado a los ciudadanos vietnamitas titulares de pasaportes ordinarios, medida que contribuirá a fomentar el turismo y los contactos entre ambas sociedades.



Respecto a los asuntos regionales e internacionales, las dos partes coincidieron en la importancia de preservar la paz, la seguridad y la estabilidad, fortalecer el diálogo y la cooperación y promover el multilateralismo, el papel de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional. También abordaron la coordinación en los marcos de APEC y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)./.

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