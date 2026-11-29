Hanoi (VNA) – Vietnam desempeña un papel cada vez más activo en los foros regionales e internacionales, con contribuciones proactivas a las iniciativas de cooperación, la conectividad y el fortalecimiento de la solidaridad entre los países, en aras de materializar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.

Así lo afirmó el viceprimer ministro de Laos, Thongsavanh Phomvihane, en una entrevista concedida a la prensa al margen de la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), celebradas la víspera en Hanoi.

El dirigente laosiano valoró la CLMV como un importante mecanismo de cooperación destinado a reducir las brechas de desarrollo entre los nuevos miembros de la ASEAN y destacó los resultados positivos de la cita, especialmente la iniciativa de Vietnam para profundizar la cooperación entre los países participantes.

Según Thongsavanh Phomvihane, la conectividad y el desarrollo turístico, junto con la promoción de los valores del patrimonio cultural de cada país, figuran entre las prioridades. Las partes también buscan reforzar sus vínculos como un bloque unificado, en cuyo marco Laos respalda la iniciativa “Cuatro países, un destino”.

En cuanto a ACMECS, el viceprimer ministro señaló que se trata de un mecanismo de cooperación subregional que amplía la conectividad con la participación de Tailandia, además de los países de CLMV, y abarca diversos ámbitos del desarrollo. Expresó su esperanza de que la cumbre contribuya a obtener resultados positivos y a fortalecer la cooperación regional.

Al evaluar el papel de Vietnam como anfitrión de ambas cumbres, Thongsavanh Phomvihane reconoció los esfuerzos del país por consolidar la solidaridad, el desarrollo, la confianza y la cooperación multisectorial entre las naciones.

También destacó el notable desarrollo de Vietnam y su creciente participación en los asuntos regionales e internacionales, con contribuciones proactivas e iniciativas importantes en los foros multilaterales.

De cara a 2027, año en que Vietnam y Laos conmemorarán el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación, el viceprimer ministro reafirmó que ambos países mantienen una relación especial, basada en la amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica.

Manifestó su confianza en que estas efemérides constituirán un nuevo impulso para consolidar y desarrollar aún más los vínculos bilaterales./.