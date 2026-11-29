Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, reafirmó que la ASEAN constituye una prioridad estratégica de primer orden para su país y aseguró que Vietnam seguirá contribuyendo de manera activa y responsable al proceso de integración regional.

Así lo expresó durante un encuentro con el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, celebrado la víspera al margen de la 12.ª Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV).

En la reunión, el jefe de Gobierno instó al secretario general y a la Secretaría de la ASEAN a reforzar su papel coordinador, respaldar la implementación de las iniciativas vietnamitas en el seno de la agrupación y colaborar con los Estados miembros para movilizar más recursos de los socios en favor de la cooperación subregional y la reducción de las brechas de desarrollo.

Estas acciones contribuirán a construir una Comunidad de la ASEAN solidaria y resiliente, capaz de adaptarse a los cambios y avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, subrayó.

En esta ocasión, el premier Le Minh Hung invitó a Kao Kim Hourn a participar en el Foro sobre el Futuro de la ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2027, que se celebrará bajo el lema “Configurar una ASEAN preparada para el futuro”, así como a aportar ideas para vincular mejor los trabajos del Foro con la agenda común de la agrupación.

Por su parte, Kao Kim Hourn felicitó a Vietnam por la exitosa organización de la 12.ª Cumbre CLMV y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).

Tras expresar su impresión por los logros socioeconómicos de Vietnam y su creciente proyección internacional, reafirmó su respaldo al papel y a la contribución activa del país a la construcción de la Comunidad de la ASEAN, especialmente en materia de cooperación subregional y reducción de las brechas de desarrollo./.