Sídney, 28 nov (VNA) – La próxima visita oficial a Vietnam del primer ministro de Vanuatu, Jotham Napat, prevista del 29 de noviembre al 4 de diciembre, ofrecerá una importante oportunidad para revitalizar y profundizar las relaciones bilaterales, afirmó el embajador de Vietnam en Australia, concurrente en Vanuatu, Pham Hung Tam.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la visita, el diplomático señaló que se trata del segundo viaje oficial a Vietnam de un jefe de Gobierno de Vanuatu, después del realizado por el entonces primer ministro Joe Natuman en 2014.



Aunque Vietnam y Vanuatu están separados por miles de kilómetros, ambos países mantienen vínculos históricos, estrechos lazos entre sus pueblos y numerosos intereses comunes, destacó.



Durante más de cuatro décadas, las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países se han desarrollado sobre la base de la confianza política, el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el cumplimiento del derecho internacional. Pese a sus diferentes trayectorias históricas, ambos pueblos comparten una profunda valoración de la independencia y la autosuficiencia, así como aspiraciones comunes de desarrollo.



Un vínculo singular entre los dos países tiene sus raíces en la historia de la comunidad vietnamita en Vanuatu. Los primeros vietnamitas llegaron a las entonces Nuevas Hébridas, actualmente Vanuatu, en la década de 1920 para trabajar en las plantaciones. Según algunos registros históricos, esta comunidad llegó a representar cerca del 10% de la población del archipiélago.



Aunque la mayoría de sus integrantes regresó a Vietnam como consecuencia de los cambios históricos, la comunidad de origen vietnamita que permanece en Vanuatu está hoy plenamente integrada en la sociedad local, contribuye al desarrollo del país y conserva estrechos vínculos con su tierra de origen.



En el ámbito político y diplomático, ambos países han mantenido intercambios de delegaciones y contactos a distintos niveles, además de coordinar posiciones y apoyarse mutuamente en foros multilaterales como las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la Organización Internacional de la Francofonía. Asimismo, comparten numerosas posiciones sobre cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad, el derecho internacional y el desarrollo sostenible.



Durante una visita privada a Vietnam en enero, el primer ministro Jotham Napat se reunió con estudiantes de Vanuatu que cursan estudios en universidades de Ciudad Ho Chi Minh, Khanh Hoa y Hanoi, y los animó a conocer los modelos de producción agrícola del delta del Mekong. Este encuentro puso de manifiesto el interés de los dirigentes de Vanuatu por desarrollar sus recursos humanos y aprovechar la experiencia de Vietnam en materia de desarrollo.



La educación y la formación constituyen uno de los ámbitos más destacados de la cooperación bilateral. Actualmente, alrededor de 160 estudiantes de Vanuatu realizan estudios en Vietnam en especialidades como ciencias biomédicas, administración de empresas, tecnologías de la información, medio ambiente, estudios marítimos y pesca.



Sin embargo, los intercambios económicos, comerciales y de inversión siguen siendo modestos en relación con el potencial existente. La distancia geográfica, la ausencia de conexiones directas de transporte, el conocimiento limitado de los respectivos mercados y la escasez de contactos empresariales continúan siendo importantes obstáculos. La mayoría de los productos vietnamitas destinados a Vanuatu todavía se transportan a través de terceros países, lo que eleva los costes y reduce su competitividad, explicó Pham Hung Tam.



No obstante, el embajador destacó que las economías de ambos países presentan un elevado grado de complementariedad. Vietnam cuenta con ventajas en la producción agrícola, el procesamiento de productos acuáticos, la industria alimentaria, los bienes de consumo, la tecnología y la formación profesional, mientras que Vanuatu dispone de potencial en productos agrícolas especializados, productos del mar, ecoturismo y recursos marinos.



La visita permitirá a Vanuatu avanzar en su política exterior de amistad y cooperación con todos los países, diversificar sus socios económicos, promover una colaboración mutuamente beneficiosa y aprovechar la experiencia de desarrollo de Vietnam. Para Vietnam, representará una oportunidad para estrechar los vínculos de amistad con Vanuatu, llevar la cooperación bilateral a una etapa más práctica y eficaz y ampliar su presencia en la región del Pacífico Sur.



El diplomático señaló que la visita se produce en un contexto marcado por desafíos comunes, entre ellos la competencia estratégica, el cambio climático, la seguridad energética y alimentaria y la transformación digital. Ante esta situación, los países pequeños y medianos necesitan estrechar su cooperación, coordinar sus posiciones y contribuir conjuntamente a la construcción de un orden internacional basado en normas.



La visita también contribuirá a reafirmar la política exterior consecuente de Vietnam, basada en la independencia, la autosuficiencia, la paz, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores. Asimismo, pondrá de manifiesto el compromiso del país de ser amigo, socio fiable y miembro responsable de la comunidad internacional.



Este acontecimiento reflejará también la atención que Vietnam presta a sus relaciones con los países insulares del Pacífico Sur, cuyas voces cobran cada vez mayor relevancia en la búsqueda de soluciones a los desafíos globales, especialmente el cambio climático y la protección de los océanos.



Durante su estancia, se espera que el primer ministro Jotham Napat mantenga conversaciones y reuniones con dirigentes vietnamitas, visite distintas localidades y centros económicos y educativos de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, y se reúna con representantes del sector empresarial.



Asimismo, está previsto que el jefe del Gobierno de Vanuatu sostenga encuentros con dirigentes vietnamitas, visite localidades y centros económicos y educativos de ambas ciudades y dialogue con representantes empresariales y estudiantes de su país.



El embajador expresó su confianza en que la visita permitirá a ambas partes definir orientaciones de cooperación a largo plazo, consolidar la confianza política y traducir los tradicionales lazos de amistad en programas concretos en ámbitos de interés común.



Otro resultado relevante será la creación de un marco jurídico más favorable para impulsar la cooperación bilateral. Se espera que ambas partes firmen un acuerdo de exención de visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, con el fin de facilitar los intercambios de delegaciones y los contactos entre los organismos competentes. También abordarán la posibilidad de acelerar las negociaciones de acuerdos sectoriales en materia de educación, pesca, economía, comercio, inversión y turismo, indicó Pham Hung Tam.



La agricultura y la pesca son dos sectores con amplias perspectivas de cooperación, afirmó el embajador, quien destacó que Vietnam puede compartir experiencias y transferir tecnología en ámbitos como el cultivo de arroz, la acuicultura, el procesamiento de productos pesqueros y el desarrollo de cadenas de valor agrícolas. Esta colaboración contribuiría a reforzar la seguridad alimentaria y mejorar los medios de vida de la población de Vanuatu. Asimismo, ambos países deberían intensificar la promoción comercial, los contactos entre empresas, la cooperación turística y los intercambios entre sus pueblos.



En los foros multilaterales, se espera que Vietnam y Vanuatu sigan manteniendo consultas, coordinando posiciones y apoyándose mutuamente en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, contribuyendo de manera más activa a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región de Asia-Pacífico.



El embajador manifestó su confianza en que, sobre la base de la tradicional amistad entre ambos países, el interés de sus dirigentes y el apoyo de sus respectivos pueblos, las relaciones entre Vietnam y Vanuatu entrarán en una nueva etapa de desarrollo más profundo, sustancial, eficaz y sostenible./.

VNA