Hanoi (VNA)- El primer ministro de la República de Vanuatu, Jotham Napat, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la visita de Jotham Napat responde a una invitación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. /.
Hanoi (VNA)- El primer ministro de la República de Vanuatu, Jotham Napat, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.