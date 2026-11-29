An Giang, Vietnam (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, inspeccionó la tarde del 29 de noviembre varias obras destinadas a la organización de la Cumbre APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang.



Lo acompañaron miembros del Buró Político y dirigentes del Partido, el Gobierno, la Asamblea Nacional, organismos centrales y autoridades locales.



Durante la visita, el secretario general y presidente To Lam inspeccionó el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc. La segunda pista entró oficialmente en servicio tras unos ocho meses de obras, lo que aumenta la capacidad de esta puerta de entrada aérea de cara a la APEC 2027. Según datos actualizados al 22 de noviembre, la primera fase de la terminal de pasajeros T2 registra un avance del 84,45% y está prevista su finalización para el 31 de marzo de 2027, mientras que la terminal VIP para delegaciones de alto nivel alcanza el 99,85%.



En el sur de la isla, el Centro de Conferencias APEC 2027 presenta un avance del 79,3%. El Centro de Conferencias y Exposiciones APEC, de tres plantas y un sótano, tendrá capacidad para al menos 6.500 personas. Tras completar la estructura de acero y la cubierta, las obras avanzan en las fachadas, las instalaciones electromecánicas y los interiores. A su lado se construye un teatro multifuncional de seis plantas y un sótano, cuyo diseño incorpora elementos distintivos de la cultura vietnamita. Se prevé que todo el complejo, incluido el parque APEC y la infraestructura técnica, esté terminado el 30 de junio de 2027.



Las obras de transporte también avanzan para mejorar la conectividad de la isla. La primera fase de la línea de tren ligero (LRT), de unos 17,59 kilómetros y con una velocidad de diseño de entre 70 y 100 km/h, registra un avance del 58,32%. La línea utilizará trenes de entre tres y cinco coches y conectará el aeropuerto con la zona sur de la isla, donde se celebrará la Cumbre y se encuentran diversos complejos de ocio y entretenimiento. Su entrada en operación está prevista para el 31 de octubre de 2027.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, inspecciona el avance de las obras del Centro de Conferencias APEC 2027. (Foto: VNA)



Por su parte, la carretera provincial DT.975, de 19,26 kilómetros y 10 carriles, contará con cuatro puentes y ocho intersecciones. La obra registra un avance del 65,57% y se prevé que concluya el 30 de mayo de 2027.



An Giang ejecuta actualmente 21 proyectos relacionados con la APEC 2027, de los cuales 11 son de inversión pública y 10 se desarrollan mediante asociaciones público-privadas (APP) e inversión empresarial. Sun Group es el principal inversor en varios proyectos de los sectores aeroportuario, de transporte, conferencias y alojamiento.



Para cumplir los plazos, la provincia moviliza al máximo los recursos humanos, equipos y materiales, y organiza los trabajos en “tres turnos, cuatro cuadrillas”. También trabaja para resolver los problemas relacionados con los terrenos, los materiales y la infraestructura técnica. El Buró Ejecutivo del Comité del Partido de An Giang ha exigido aplicar estrictamente el principio de los “tres no”: no retrasar los plazos; no reducir los estándares de calidad, seguridad, aspectos técnicos y estéticos; y no permitir infracciones, pérdidas, despilfarro, corrupción ni prácticas negativas. La provincia también prepara orientaciones para aprovechar la infraestructura después de la Cumbre y convertirla en un motor de crecimiento a largo plazo para Phu Quoc.



El máximo dirigente valoró los esfuerzos de las unidades constructoras y las autoridades locales, que han movilizado a miles de ingenieros, expertos y trabajadores, así como cientos de equipos especializados. Tras reconocer el espíritu de superación de las dificultades y el trabajo continuo día y noche, instó a mantener un ritmo de ejecución urgente y responsable para concluir las obras según lo previsto o antes de los plazos establecidos.



Subrayó que las infraestructuras deben responder primero a las necesidades de la APEC 2027 y, posteriormente, contribuir a convertir Phu Quoc en un importante polo de desarrollo de Vietnam.



También pidió completar y hacer pública cuanto antes la planificación general de Phu Quoc con una visión a largo plazo. Instó a delimitar claramente las zonas urbanas, turísticas y residenciales, así como las áreas de protección forestal y marina, para evitar una planificación obsoleta que pueda generar despilfarro. Asimismo, destacó la necesidad de garantizar una gestión transparente, basada en un sistema de planificación y estándares técnicos normalizados, y de ofrecer oportunidades a los contratistas capaces de trabajar con rapidez, eficiencia y ahorro.



Durante la visita, el mandatario también intercambió opiniones con la consultora encargada del diseño del Centro de Conferencias y el Teatro APEC, así como con Cirque du Soleil, compañía internacional de artes escénicas que creará y producirá directamente los espectáculos que se presentarán en estas instalaciones./.