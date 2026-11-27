Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud de Vietnam revisa y perfecciona los planes de atención médica, tratamiento, respuesta a emergencias, derivación hospitalaria, medicina preventiva y seguridad alimentaria en las nueve provincias y ciudades que acogerán actividades del APEC 2027, con el objetivo de garantizar una respuesta sanitaria eficaz durante el evento.



El Departamento de Administración de Servicios Médicos, dependiente del Ministerio de Salud, celebró hoy una reunión en formato híbrido, presencial y telemático, para recabar aportes a la elaboración del Manual Sanitario y del proyecto de programa de inspección y evaluación práctica de la capacidad de respuesta médica en dichas localidades.



En el encuentro participaron representantes de diversas dependencias del Ministerio de Salud y hospitales de nivel central, así como dirigentes y funcionarios de enlace de los departamentos de Salud de las nueve provincias y ciudades involucradas: Gia Lai, Khanh Hoa, Hanoi, Da Nang, Hue, Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, Quang Ninh y An Giang.



También asistieron representantes de unidades de medicina preventiva, servicios de urgencias prehospitalarias, seguridad alimentaria y centros hospitalarios encargados de recibir pacientes y apoyar su traslado.



En el caso de An Giang, las unidades sanitarias de Phu Quoc participaron en una sesión de coordinación junto con el Hospital Militar 175 y el Hospital Cho Ray para preparar la capacidad de atención médica en este territorio.



Al intervenir en la reunión, Ha Anh Duc, director general del Departamento de Administración de Servicios Médicos, instó a las unidades a centrarse en completar el Manual Sanitario para el APEC 2027.



Subrayó la necesidad de actualizar de forma integral los puntos de contacto, los centros de atención de urgencias, las instituciones receptoras de pacientes y los protocolos de derivación. Asimismo, señaló que deben revisarse los contenidos relativos a la prevención y el control de epidemias, la cuarentena sanitaria, la seguridad alimentaria y la traducción técnica, a fin de garantizar información uniforme, clara y de fácil consulta.



Según informó Vuong Anh Duong, subdirector del Departamento de Administración de Servicios Médicos, está previsto que el Manual conste de 10 secciones principales, estructuradas según las necesidades de cada grupo destinatario, desde el personal sanitario y los delegados participantes hasta los dirigentes y responsables de gestión. Las unidades pertinentes deberán completar urgentemente su redacción durante noviembre y diciembre de 2026.



El funcionario también pidió a los departamentos de Salud locales que evalúen su capacidad para garantizar la disponibilidad permanente de personal de guardia y el funcionamiento de los servicios de urgencias, admisión y traslado de pacientes. Asimismo, deberán asegurar el suministro de medicamentos, reservas de sangre, insumos, equipos médicos y demás recursos indispensables para el tratamiento.



Las tareas de prevención y control epidemiológico, medicina preventiva y seguridad alimentaria serán objeto de una inspección rigurosa, especialmente en las zonas donde se desarrollen las actividades del APEC, subrayó.



Sobre la base del Manual y de los planes técnicos especializados, el Ministerio de Salud organizará jornadas de capacitación y simulacros de atención de emergencias en las localidades. Se ha solicitado a las unidades que finalicen sus planes operativos, listas de personal, inventarios de medicamentos, insumos y equipos médicos, así como los protocolos de urgencias y derivación, y que los remitan al Departamento de Administración de Servicios Médicos para su consolidación.



En cuanto a los hospitales directamente dependientes del Ministerio de Salud, el Departamento asignará tareas específicas a cada institución. En una primera etapa, encargó al Hospital Bach Mai elaborar una lista de verificación para evaluar la capacidad sanitaria, que servirá de herramienta para las labores de inspección y supervisión en las localidades./.

VNA