Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, instó a la Asociación de Personas Ciegas de Vietnam a seguir promoviendo la solidaridad, la autosuficiencia, la resiliencia y la aspiración de superación, contribuyendo a proyectar una imagen de las personas con discapacidad visual como miembros seguros de sí mismos, creativos y responsables de la comunidad.



El dirigente hizo este llamamiento durante un encuentro con delegados destacados que participan en el XI Congreso de la Asociación de Personas Ciegas de Vietnam, celebrado en Hanoi en la tarde del 25 de noviembre.



La discapacidad visual puede limitar la capacidad de ver, señaló, pero no puede restringir la inteligencia, el espíritu, la aspiración de llevar una vida útil ni la capacidad de contribuir a la comunidad y la sociedad.



Al elogiar los esfuerzos de la Asociación durante más de 57 años de desarrollo, desde su fundación en 1969, destacó que esta ha cumplido eficazmente su función de representación, integración y unión de las personas ciegas de todo el país, alentándolas a superar las dificultades mediante la determinación, la resiliencia y el deseo de llevar una vida plena y significativa.



Afirmó que, a lo largo del proceso de construcción y desarrollo nacional, el Partido y el Estado han prestado siempre especial atención a dirigir y orientar las labores de atención y protección de los derechos e intereses legítimos de las personas con discapacidad, conforme al principio de “no dejar a nadie atrás”.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)





La Directiva No. 14, emitida por el Secretariado del Comité Central del Partido el 22 de septiembre de 2026 sobre el fortalecimiento del liderazgo del Partido en los asuntos relacionados con las personas con discapacidad en la nueva situación, refleja claramente un cambio de enfoque, al situar la igualdad de derechos y oportunidades de inclusión y desarrollo en el centro de las políticas.



Asimismo, el Buró Político promulgó la Directiva No. 11, el 20 de julio de 2026, sobre el fortalecimiento del liderazgo del Partido y la promoción del papel de las organizaciones de masas en el nuevo período de desarrollo. Esta exige que dichas organizaciones sitúen a sus miembros, al pueblo y a los intereses nacionales en el centro de sus actividades, y evalúen su desempeño en función de sus contribuciones a la sociedad y del grado de satisfacción de sus miembros y de la población.



De cara al futuro, el dirigente instó a la Asociación a renovar sus actividades y métodos de funcionamiento para hacerlos más prácticos y eficaces, así como a crear condiciones favorables para que sus miembros, especialmente las mujeres y los jóvenes, participen activamente en las actividades de la organización.



Subrayó que la atención a las condiciones de vida de sus miembros y la garantía de sus derechos e intereses legítimos deben seguir siendo la máxima prioridad de la Asociación. Se deberá prestar especial atención al apoyo a las personas ciegas en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas que viven en zonas remotas y montañosas, comunidades de minorías étnicas y regiones fronterizas.



También pidió desarrollar modelos adecuados de formación profesional, creación de empleo, apoyo crediticio y actividades de producción y negocios. La Asociación deberá reforzar los vínculos con las empresas y organizaciones sociales para ampliar las oportunidades laborales, ayudar a las personas ciegas a conseguir ingresos estables y avanzar gradualmente hacia la independencia económica.



El secretario general y presidente To Lam hizo hincapié en la necesidad de ampliar el acceso a la educación y el conocimiento, así como de aprovechar los avances científicos y tecnológicos y la transformación digital. La Asociación deberá aplicar proactivamente la inteligencia artificial y los dispositivos de asistencia adecuados, al tiempo que ayuda a sus miembros a mejorar sus competencias digitales.



Asimismo, deberá mantener y desarrollar la enseñanza del sistema Braille, las bibliotecas de audiolibros y los materiales educativos accesibles, además de alentar a las personas ciegas a continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y mejorar sus cualificaciones profesionales y competencias laborales, señaló.



La Asociación deberá desempeñar un papel proactivo en la sensibilización de la población, la movilización del apoyo social y la participación en la elaboración de políticas y la supervisión de su aplicación en favor de las personas con discapacidad. También instó a intensificar las relaciones exteriores.



Pidió a la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, los órganos centrales del Partido, los ministerios y organismos, así como a las organizaciones partidistas y autoridades de todos los niveles locales, que examinen oportunamente las propuestas y recomendaciones de la Asociación.



Asimismo, los instó a revisar y perfeccionar los mecanismos, políticas y leyes relativos a la asistencia social, especialmente en los ámbitos de la atención sanitaria, la educación, el seguro social y la formación profesional para las personas con discapacidad en general y las personas ciegas en particular, garantizando su aplicación efectiva.



Se deberán crear condiciones favorables para que la Asociación participe en los programas nacionales específicos, la formación profesional, la creación de empleo, el apoyo a los medios de subsistencia y los esfuerzos destinados a mejorar las competencias digitales de las personas con discapacidad visual./.



