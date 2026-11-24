Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Federación de Trabajadores de Ciudad Ho Chi Minh ofrecerá asistencia a unos 370.000 afiliados sindicales y trabajadores en situación difícil con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) 2027, para que puedan celebrar la festividad en condiciones adecuadas.



La noche del 23 de noviembre, la entidad organizó un acto de entrega de ayudas, en el que Tran Luu Quang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de la ciudad, participó en la activación de las transferencias bancarias para 350.000 trabajadores, por un millón de dong (unos 38 dólares) por persona.



Según Phung Thai Quang, vicepresidente de la Federación, el programa busca que ningún trabajador en situación difícil se quede sin apoyo durante el Tet. La asistencia se centrará en las zonas con alta concentración de obreros y dará prioridad a quienes hayan perdido el empleo, sufran una reducción de ingresos, tengan salarios pendientes o padezcan enfermedades graves.



La Federación prevé conceder 370.000 ayudas de hasta un millón de dong (38 dólares) por persona. Los trabajadores que afronten dificultades especialmente graves por accidentes laborales o enfermedades podrán recibir hasta dos millones de dong (76 dólares). También distribuirá 7.500 billetes de autobús, tren y avión para facilitar el regreso a sus localidades de origen, y organizará ferias con productos básicos a precios asequibles, que esperan recibir más de 60.000 visitas.



Los sindicatos intensificarán el diálogo con las empresas para supervisar el empleo y los salarios, y promoverán el anuncio anticipado y, cuando sea posible, el pago adelantado de las bonificaciones del Tet. Asimismo, organizarán actividades culturales y recreativas para quienes permanezcan en la ciudad, junto con programas de descanso y atención sanitaria para más de 2.000 trabajadores expuestos a condiciones laborales nocivas.



Phung Thai Quang instó a las organizaciones sindicales a garantizar que las ayudas lleguen de forma transparente y oportuna a los beneficiarios, y a movilizar a las empresas para mejorar las condiciones laborales y facilitar el regreso seguro de los trabajadores tras las fiestas.



La Federación señaló que estas iniciativas forman parte de sus programas anuales para aliviar las dificultades de los trabajadores y contribuir a que puedan celebrar el Tet en un ambiente cálido y alegre./.

VNA