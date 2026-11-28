Quang Ngai, Vietnam (VNA) - La recogida de residuos en el fondo marino se mantiene de forma periódica en el Área Marina Protegida de Ly Son, en la provincia central de Quang Ngai, para proteger los arrecifes de coral y el ecosistema marino. Además de las inspecciones de las autoridades, los equipos de buceo retiran redes abandonadas, sedales y otros desechos acumulados bajo el agua.

A unos 500 metros al norte de la costa, en la estación de Lach Chua Hang, situada en la zona de protección estricta del área protegida, Nguyen Van Huy, presidente del Comité Popular de la zona especial de Ly Son, realizó una inmersión junto con el personal de gestión y representantes de unidades especializadas para inspeccionar los arrecifes y recoger residuos.

El equipo aplicó el método Reef Check y la técnica fotográfica Phototransect para registrar el estado de los arrecifes y recopilar datos sobre la cobertura coralina y el sustrato marino. Los residuos recogidos fueron clasificados, contabilizados y pesados para identificar sus posibles fuentes.

La inspección constató que numerosos corales jóvenes presentan un buen desarrollo, aunque también detectó redes de pesca, sedales, cuerdas y tubos de plástico entre los arrecifes.

“Para dar cualquier instrucción, es necesario conocer la realidad sobre el terreno, en lugar de limitarse a escuchar informes”, afirmó Nguyen Van Huy. Tras la inspección, pidió mantener la vigilancia periódica y las labores de limpieza, así como movilizar a pescadores, propietarios de embarcaciones, establecimientos acuícolas y empresas turísticas para que no arrojen basura al mar y retiren los aparejos deteriorados.

Residuos recogidos del lecho marino de la isla Ly Son. (Fuente: nhandan.vn)

Estas tareas también forman parte del trabajo habitual del equipo de buceo de la Junta de Gestión del Área Marina Protegida de Ly Son. En una campaña en las zonas de Nam Ran Go An Vinh, Bai Lang y Bai Tro Hon, los buzos retiraron más de 116 kilogramos de residuos, entre ellos redes, sedales, ropa usada, latas, botellas de plástico e incluso neumáticos de camión.

La retirada de los objetos atrapados en los arrecifes exige especial cuidado, ya que tirar de ellos con fuerza puede enredar los sedales alrededor de los corales o romper sus ramas. Las redes abandonadas, conocidas como “redes fantasma”, también pueden cubrir los corales y atrapar a organismos marinos, por lo que deben extraerse con precaución.

El Área Marina Protegida de Ly Son abarca más de 7.000 hectáreas de superficie marina y alberga ecosistemas diversos, incluidos arrecifes de coral y praderas marinas, que constituyen el hábitat de numerosas especies y ofrecen condiciones favorables para el turismo de buceo.

Sin embargo, los residuos plásticos siguen siendo una amenaza para este entorno. Desde principios de año hasta la campaña mencionada, la Junta de Gestión del área protegida y los grupos de voluntarios han recogido y tratado cerca de una tonelada de residuos plásticos en las zonas costeras y los arrecifes.

Junto con las labores de limpieza, se mantiene la vigilancia periódica para evaluar el estado de los arrecifes y detectar posibles impactos negativos. Las autoridades de Ly Son también prevén movilizar a empresas de buceo, voluntarios y comunidades locales para participar en la limpieza, clasificación y tratamiento de los residuos.

La conservación de unos arrecifes saludables requiere no solo retirar los desechos del fondo marino, sino también controlar las fuentes de contaminación procedentes de las actividades pesqueras y turísticas. Se trata de una condición fundamental para proteger el ecosistema y preservar los recursos naturales que sustentan el turismo marino de Ly Son./.