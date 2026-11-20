Hanoi (VNA) - El turismo marítimo de Vietnam tiene ante sí la oportunidad de pasar de un modelo de crecimiento basado en el número de visitantes a otro centrado en experiencias de alto valor, calidad y sostenibilidad.



Para ello, el sector necesita aprovechar no solo las ventajas de sus playas, paisajes e instalaciones de alojamiento, sino también crear experiencias diferenciadas que prolonguen las estancias, aumenten el gasto turístico y generen mayor valor para las comunidades locales.



En 2025, Vietnam recibió cerca de 21,2 millones de visitantes internacionales, un aumento del 20,4% respecto al año anterior, además de unos 137 millones de turistas nacionales. Los ingresos totales del sector turístico alcanzaron aproximadamente 38,5 mil millones de dólares. Estos resultados reflejan el creciente atractivo del país como destino turístico, pero también plantean la necesidad de pasar de una competencia basada en el volumen a otra centrada en la calidad y el valor.



Según las orientaciones de la Resolución No. 26-NQ/TW, del 22 de agosto de 2026, el desarrollo de este sector debe priorizar la identidad cultural, la calidad de las experiencias, la atracción de visitantes con alto poder adquisitivo y las estancias prolongadas.



En 2023, el turismo marítimo y costero contribuyó directamente con alrededor de 1,5 billones de dólares al producto interno bruto mundial y generó 52 millones de empleos en todo el mundo, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).



Vietnam cuenta con un gran potencial para desarrollar una amplia variedad de productos turísticos experienciales, como cruceros, buceo, deportes acuáticos, exploración de islas, ecoturismo, turismo de salud, experiencias pesqueras, gastronomía, festivales, música, turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) y actividades de ocio nocturno.

La ciudad insular de Phu Quoc se está convirtiendo en un centro de servicios de alta calidad, ecoturismo y turismo marino e insular de alcance nacional e internacional. (Foto:VNA)





Sin embargo, el segmento de cruceros todavía tiene un amplio margen de crecimiento. En 2025, Vietnam recibió aproximadamente 273.900 turistas internacionales por vía marítima, lo que representó el 1,3% del total de visitantes extranjeros. La inversión en terminales de pasajeros, puertos deportivos, servicios logísticos y programas de experiencias en tierra contribuirá a ampliar este mercado.



Además de sus recursos naturales, la cultura marítima constituye un activo competitivo difícil de imitar para Vietnam. Esta abarca los pueblos pesqueros, el festival Cau Ngu (culto a las ballenas), las creencias de las comunidades costeras, la construcción naval, la elaboración de salsa de pescado, el procesamiento de productos del mar, el cultivo de perlas, así como las técnicas tradicionales de pesca, la arquitectura y las historias vinculadas al mar y las islas. Estos valores deben transformarse en experiencias prácticas para los visitantes, en lugar de limitarse a su exhibición.



Para aprovechar estas ventajas, el desarrollo del turismo marítimo debe integrarse en la ordenación del espacio marino nacional y coordinarse con las políticas de transporte, infraestructura portuaria, urbanismo litoral, conservación de los ecosistemas, logística y otras actividades de la economía marítima.



En lugar de desarrollar destinos de forma aislada, es necesario establecer una red regional de experiencias interconectadas, en la que cada zona aproveche sus propias ventajas y se vincule con otras localidades para ofrecer itinerarios variados. La organización del espacio marítimo debe armonizar la conservación, el paisaje, las experiencias turísticas, los servicios, las zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras técnicas.



La protección del medio ambiente y el control de la capacidad de carga ecológica son, además, condiciones determinantes para garantizar el desarrollo a largo plazo.



Para mejorar su competitividad, el turismo marítimo de Vietnam necesita sustituir los indicadores basados en el número de visitantes por otros centrados en el valor que estos generan; organizar los espacios marinos en conjuntos de experiencias interconectadas; desarrollar terminales de pasajeros y puertos deportivos vinculados a cadenas de servicios; construir marcas basadas en la cultura marítima; gestionar la capacidad de carga mediante datos; promover el turismo ecológico; reducir las emisiones y elevar la calidad de los recursos humanos.



En este último ámbito, el personal del sector debe recibir formación en idiomas extranjeros, cultura marítima, habilidades de servicio, salvamento, gestión de datos y estándares de sostenibilidad. Al mismo tiempo, es necesario garantizar que las comunidades locales sean protagonistas del proceso de desarrollo.



Para 2045, Vietnam aspira a consolidarse como una marca de destino costero en Asia, caracterizada por su alta calidad, diversidad, respeto por el medio ambiente y riqueza cultural. Para alcanzar esta meta, el turismo marítimo debe integrarse en un sólido ecosistema nacional de economía marítima, conectado con el transporte marítimo, los puertos, la logística, las ciudades costeras, el comercio, las industrias culturales, la ciencia y la tecnología, la economía digital y la conservación marina.



Esta orientación permitirá pasar de un modelo centrado en la explotación de los recursos y la captación de visitantes a otro orientado a la creación de valor, con el fin de mejorar la eficiencia económica, proteger el medio ambiente y sentar las bases para la competitividad a largo plazo del turismo marítimo vietnamita./.