Hue, Vietnam (VNA) - El crucero internacional ADORA FLORA CITY, de bandera panameña, atracó hoy en el puerto de Chan May, en la ciudad vietnamita de Hue, con 3.701 turistas y 1.255 tripulantes a bordo. Procedente de Guangzhou, China, el buque realizará una escala para que sus pasajeros visiten destinos del centro de Vietnam.

A su llegada, las autoridades y las empresas turísticas coordinaron la recepción de los pasajeros, los trámites migratorios y el desembarque. El proceso se llevó a cabo con rapidez y garantizó la seguridad y comodidad de los visitantes. Numerosos grupos optaron por recorridos para descubrir el patrimonio cultural, la gastronomía y los pueblos de oficios tradicionales de Hue y localidades cercanas.

Nguyen Van Chuong, subdirector general de la empresa del Puerto de Chan May, señaló que el ADORA FLORA CITY transporta a turistas con un nivel de gasto relativamente alto y una demanda de servicios de calidad. Su llegada beneficia a los sectores de servicios, transporte y comercio. El aumento de las escalas de cruceros internacionales en los últimos años refleja el atractivo de los destinos del centro de Vietnam para el turismo marítimo.

Según las estadísticas, en noviembre de 2026 Hue recibió unos 448.000 turistas, un 1% más que en el mismo período del año anterior. De ellos, 198.000 fueron visitantes internacionales, un 5,3% menos. Los ingresos turísticos alcanzaron los 60,8 millones de dólares, un aumento del 39,6%.

Desde principios de año hasta mediados de noviembre, la ciudad recibió 7,28 millones de visitantes, un incremento interanual del 24,6%. Los turistas internacionales sumaron unos 2,25 millones, un 28,3% más, mientras que los ingresos del sector alcanzaron los 715 millones de dólares, con un crecimiento del 57,3%.

La llegada de grandes cruceros internacionales abre nuevas oportunidades para promover la imagen, el patrimonio cultural y los atractivos turísticos de Hue, diversificar los mercados emisores y dinamizar el turismo y otros servicios locales./.