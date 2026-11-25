Lam Dong, Vietnam (VNA) - Con más de 192 kilómetros de litoral, la zona oriental de la provincia vietnamita de Lam Dong está desarrollando gradualmente modelos de economía nocturna para aprovechar sus ventajas y potenciar el turismo.



Según el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, ya han comenzado a desarrollarse productos turísticos nocturnos que combinan espectáculos artísticos, cultura, gastronomía y compras, como el espectáculo Fishermen Show, las visitas a la torre Po Sah Inu vinculadas a experiencias culturales de la comunidad Cham y las actividades en NovaWorld Phan Thiet.



Además, las calles gastronómicas, los mercados nocturnos y los espacios comerciales de productos locales, artículos del programa OCOP y recuerdos amplían la oferta para los visitantes.



En destinos turísticos costeros como Mui Ne, Phu Thuy y Tien Thanh, las autoridades están aprovechando los espacios disponibles para desarrollar diversas actividades nocturnas. La combinación de zonas residenciales, comerciales, servicios, alojamientos, vías urbanas y espacios marítimos ofrece condiciones favorables para diversificar los productos turísticos.



Según Le Thanh Son, presidente del Comité Popular del barrio de Mui Ne, la economía nocturna permite prolongar las actividades económicas diurnas y aprovechar mejor los recursos locales. Además de atraer turistas, contribuye a crear atractivos propios de cada localidad.



Actualmente, los modelos de turismo nocturno costero se centran en espectáculos artísticos, deportes, bienestar, compras, entretenimiento, visitas turísticas y gastronomía. Entre los lugares que comienzan a atraer visitantes figuran las zonas de ocio de las calles Nguyen Dinh Chieu y Huynh Thuc Khang, en Mui Ne; las áreas a ambos lados del río Ca Ty y las calles Tuyen Quang y Hung Vuong, en Phu Thuy, y el complejo NovaWorld Phan Thiet, en Tien Thanh.



En la zona especial de Phu Quy, un espacio gastronómico nocturno comenzó a funcionar a modo de prueba en mayo de 2026, con el objetivo de crear nuevos productos turísticos, estimular el consumo y generar oportunidades de empleo e ingresos para la población local. La iniciativa ha recibido una respuesta positiva tanto de los residentes como de los turistas.



Do Minh Chuc, vicepresidente del Comité Popular de Phu Quy, señaló que el proyecto busca crear un espacio cultural y gastronómico ordenado y atractivo, donde los visitantes puedan disfrutar de actividades recreativas después de recorrer la isla.



Por su parte, Phan Bao Giang, vicerrector de la Universidad de Economía y Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que el principal atractivo de Lam Dong para desarrollar la economía nocturna reside en sus paisajes y espacios costeros. Las experiencias junto al mar por la noche ofrecen valores diferentes a los recorridos diurnos, desde la iluminación y los sonidos hasta la gastronomía y las sensaciones que genera el entorno.



El vicepresidente del Comité Popular provincial, Dinh Van Tuan, también consideró que la zona oriental reúne condiciones favorables para este modelo, gracias a su ubicación en el espacio turístico de Mui Ne, sus recursos marítimos y la infraestructura comercial, hotelera y de servicios.



Propuso mejorar las actividades existentes, conectar los establecimientos y poner en marcha proyectos piloto antes de ampliar su escala.



Entre las propuestas figura delimitar zonas especializadas: el área central de Ca Ty-Tien Thanh se orientaría a la gastronomía, los mercados nocturnos y los espectáculos al aire libre, mientras que Ham Tien-Mui Ne desarrollaría una zona de bares de playa y entretenimiento, con horarios hasta las 2:00-4:00 de la madrugada y normas de control acústico.



También se plantea crear una ruta de arte callejero junto al mar, con actuaciones musicales de acústica, jazz, rock, música tradicional cham combinada con elementos modernos, magia y espectáculos de fuego durante los fines de semana. Otra iniciativa contempla desarrollar paseos en barco con cenas y música en directo por la bahía de Mui Ne.



Según las estadísticas del sector turístico, en los primeros diez meses de 2026, Lam Dong recibió más de 20,68 millones de visitantes, entre ellos, 1,2 millones de turistas internacionales./.

VNA