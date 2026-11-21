Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El sector turístico de Ciudad Ho Chi Minh está intensificando el desarrollo de la marca “Ciudad Ho Chi Minh – Una experiencia vibrante en cada momento”, con el objetivo de pasar de la simple promoción de productos a la creación de un activo de marca de valor duradero.

Tal orientación se ajusta al espíritu de la Ley de Desarrollo Urbano y la Resolución No. 26-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del turismo de Vietnam como sector económico clave en la nueva era.

Aprovechando un espacio ampliado que abarca desde una urbe moderna hasta pueblos de oficios tradicionales, patrimonio, gastronomía, ríos y canales, manglares e islas, la metrópolis está reestructurando el modelo de organización de los itinerarios turísticos para convertirlo en un sistema con identidad propia, que permita a los visitantes percibir la unidad dentro de la diversidad.

En lugar de modificar continuamente los mensajes promocionales, la marca turística de la ciudad apuesta por mantener una gestión coherente de sus valores fundamentales, preservar una identidad y un relato propios y, al mismo tiempo, diversificar y renovar su oferta de experiencias.

Los turistas visitan destinos turísticos en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Con el propósito de estandarizar el sistema de identidad visual y convertirlo en una plataforma de marca común, el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh publicó una guía de uso de la identidad de marca (Brand Guidelines), basada en cinco atributos: “Verde – Interacción – Conexión – Serenidad – Esplendor”.

Según Tran Thi Bao Thu, directora de Marketing y Comunicación de la empresa Vietluxtour, establecer claramente los estándares del logotipo, los colores y la composición permite al Departamento de Turismo desempeñar su función orientadora y sienta las bases para que las empresas y las localidades utilicen un lenguaje común y desarrollen el valor de la marca a través de los servicios que ofrecen.

Paralelamente a la gestión de la marca, Ciudad Ho Chi Minh está pasando de un crecimiento basado en el volumen a otro centrado en incrementar el valor y la eficiencia económica por visitante, mediante productos de alta gama como el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), los cruceros y los recorridos panorámicos en helicóptero. En los primeros diez meses de 2026, los ingresos turísticos totales de la ciudad alcanzaron 11,816 mil millones de dólares, equivalentes al 93,1% del objetivo anual.

Durante ese período, recibió a 9,3 millones de turistas internacionales y más de 44 millones de visitantes nacionales. El director del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, Pham Huy Binh, señaló que el sector está centrado en aplicar cinco grupos de medidas prioritarias, con el propósito de cumplir los objetivos anuales de recibir a 11 millones de turistas internacionales y 50 millones de visitantes nacionales, y alcanzar unos ingresos totales de unos 12,69 mil millones de dólares).

Durante la temporada alta de los dos últimos meses de 2026, la ciudad se centra en reforzar la coordinación intersectorial entre los ámbitos del turismo, la cultura, el deporte y la industria y el comercio para organizar grandes series de festivales.

De este modo, busca pasar decididamente de la celebración de eventos aislados al desarrollo sostenible de la economía de las experiencias.

El fortalecimiento de los vínculos entre los distintos espacios turísticos, el aumento del gasto de los visitantes y la prolongación de su estancia constituirán importantes motores para contribuir al cumplimiento del objetivo de crecimiento económico de dos dígitos de la ciudad./.