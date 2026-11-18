Hanoi (VNA) - La aerolínea nacional Vietnam Airlines inauguró una ruta aérea directa entre Da Nang y Singapur, que convierte a esta ciudad vietnamita en el tercer punto de salida de la compañía hacia el país insular, después de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.



Con esta nueva conexión, la frecuencia total entre ambos países aumenta a 42 vuelos de ida y vuelta semanales.



La ruta opera diariamente con aviones Airbus A321 y tiene una duración aproximada de tres horas. Antes de su apertura, Vietnam Airlines mantenía 14 vuelos de ida y vuelta semanales en la ruta Hanoi-Singapur y 21 en la conexión Ciudad Ho Chi Minh-Singapur.



En los primeros diez meses de 2026, Vietnam recibió cerca de 388.000 visitantes singapurenses, un 28,9% más que en el mismo periodo del año anterior, una tasa que duplica ampliamente el crecimiento general de las llegadas internacionales al país.



Según representantes de Vietnam Airlines, la nueva ruta facilitará los viajes de los turistas singapurenses a Da Nang, al eliminar la necesidad de hacer escala en Hanoi o Ciudad Ho Chi Minh. También permitirá acceder con mayor comodidad a destinos turísticos y patrimoniales del centro de Vietnam, como Hoi An y Hue.



Con motivo de la inauguración, la compañía ofrece billetes de ida y vuelta en clase económica desde 5,266 millones de dongs (202,5 dólares), impuestos y tasas incluidos.



La promoción se aplica a los billetes emitidos durante los tres primeros meses de operación, para vuelos entre el 17 de noviembre de 2026 y el 31 de mayo de 2027, con excepción de los periodos de mayor demanda.



La conexión Da Nang-Singapur es una de las nuevas rutas internacionales incorporadas por Vietnam Airlines en 2026, después de las rutas Hanoi-Ámsterdam (Países Bajos), Hanoi-Ahmedabad (India), Ciudad Ho Chi Minh-Phuket (Tailandia) y Ciudad Ho Chi Minh-Colombo (Sri Lanka)./.

VNA