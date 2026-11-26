Desde noviembre de 2026, los pasajeros de los trenes turísticos Hue-Da Nang y Hue-Phong Nha podrán disfrutar de un descuento del 50% en las entradas a cinco sitios patrimoniales del Complejo de Monumentos de Hue, durante siete días consecutivos desde la fecha del viaje. El beneficio se aplica a turistas nacionales y extranjeros con boletos válidos, impresos o electrónicos, para ambos servicios ferroviarios.