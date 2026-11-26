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Hue recibe crucero internacional con más de 3.700 pasajeros
El ADORA FLORA CITY atracó en el puerto de Chan May con 3.701 pasajeros, impulsando el turismo marítimo en el centro de Vietnam.
Lam Dong apuesta por la economía nocturna para impulsar el turismo costero
La provincia vietnamita de Lam Dong desarrolla mercados nocturnos, espectáculos culturales, gastronomía y entretenimiento junto al mar para atraer turistas y prolongar su estancia.
Hanoi ofrece nuevo espacio de turismo nocturno dedicado al patrimonio
El espacio “Recuerdos de Hanoi” combina patrimonio, oficios tradicionales y experiencias culturales para ampliar la oferta turística nocturna de la capital.
Vietnam impulsa la transformación digital para fortalecer el desarrollo turístico
En el contexto de que el turismo de Vietnam continúa creciendo, la transformación digital se ha convertido en una necesidad urgente para mejorar la calidad de los servicios y la competitividad del sector.
Zona especial vietnamita intensifica turismo comunitario hacia desarrollo sostenible
La zona especial de Phu Quy desarrolla el turismo comunitario para aprovechar su patrimonio natural y cultural, generar ingresos y promover un crecimiento sostenible.
Provincia de Thanh Hoa por impulsar turismo comunitario para reducir pobreza en zonas montañosas
Las comunidades étnicas de la provincia de Thanh Hoa aprovechan el turismo ecológico para generar empleo, aumentar ingresos y preservar su identidad cultural.
Encanto del Parque Nacional Cat Tien en el sur Vietnam
El Parque Nacional Cat Tien busca consolidarse como un destino turístico atractivo, con el objetivo de coadyuvar al desarrollo de la economía verde y al fortalecimiento de la imagen turística de la ciudad survietnamita de Dong Nai.
Provincia de Vietnam fomenta turismo experiencial para revitalizar sus pueblos artesanales
La provincia de Ninh Binh impulsa la tecnología y el turismo cultural para preservar los oficios tradicionales y mejorar los ingresos de 200.000 trabajadores rurales.
Ciudad Ho Chi Minh convierte su marca turística en motor de crecimiento sostenible
Ciudad Ho Chi Minh apuesta por una identidad turística común y productos de alto valor para atraer visitantes, prolongar su estancia y elevar los ingresos.
Localidad vietnamita promueve turismo comunitario y preserva cultura Cham
La comuna de Chau Phong, en la provincia survietnamita de An Giang, busca convertir el patrimonio Cham en un motor turístico sostenible, con 150.000 visitantes anuales como meta para 2035.
Vietnam apuesta por un turismo marítimo de alto valor y sostenible
El turismo marítimo de Vietnam tiene ante sí la oportunidad de pasar de un modelo de crecimiento basado en el número de visitantes a otro centrado en experiencias de alto valor, calidad y sostenibilidad.
Ciudad de Dong Nai recibe a 2.300 cruceristas internacionales
El crucero Celebrity Millennium llegó al puerto de Phuoc An con 2.300 pasajeros, impulsando la promoción turística de Dong Nai.
Vietnam Airlines inaugura ruta directa Da Nang-Singapur con vuelos diarios
La aerolínea nacional Vietnam Airlines inauguró una ruta aérea directa entre Da Nang y Singapur, que convierte a esta ciudad vietnamita en el tercer punto de salida de la compañía hacia el país insular, después de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.
Quang Ninh amplía sus mercados para atraer a seis millones de turistas internacionales
La ciudad vietnamita aspira a recibir seis millones de turistas extranjeros en 2026, tras registrar 20,3 millones de visitantes en diez meses.
Lonely Planet sitúa a Da Nang entre los mejores destinos turísticos para fiestas de fin de año
Lonely Planet sitúa a Da Nang, Vietnam, en el cuarto puesto de los mejores destinos mundiales para viajar entre Navidad y Año Nuevo 2027.
Lung Cu impulsa el turismo con inversiones en infraestructuras
El aumento de visitantes en Lung Cu exige mejorar las infraestructuras de electricidad, agua y servicios para garantizar un turismo sostenible.
Turismo vietnamita acelera para cumplir sus objetivos de fin de año
Vietnam aspira a recibir 25 millones de turistas internacionales en 2026 y refuerza sus rutas aéreas, productos turísticos y ofertas de fin de año.
Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan 13,8% en primeros diez meses de 2026
Durante los primeros diez meses de 2026, el número de visitantes internacionales que llegaron a Vietnam alcanzó los 19,5 millones, un 13,8% más que en el mismo período del año anterior.
Nueva ruta aérea directa conecta Rusia con Vietnam
La aerolínea vietnamita Sun Phu Quoc Airways (SPA) inicia cuatro vuelos semanales entre Moscú y Phu Quoc, con planes de aumentar la frecuencia a seis en 2027.
Da Nang digitaliza su gastronomía para atraer a más turistas internacionales
La ciudad de Da Nang utiliza mapas digitales, comercio electrónico y pagos sin efectivo para promover sus especialidades y ampliar su atractivo turístico.