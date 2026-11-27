Hanoi (VNA) - Tras la explosión, presuntamente causada por una fuga de gas, ocurrida en el barrio de Dong Da de Hanoi, que dejó siete muertos y nueve heridos, las redes sociales se han llenado tanto de muestras de solidaridad como de noticias falsas, especulaciones e intentos de lucrar con el dolor de las víctimas. Mientras las autoridades investigan las causas y trabajan para paliar las consecuencias, se hace necesario mantener la calma y actuar con prudencia ante las informaciones no verificadas.



En la mañana del 25 de noviembre, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mortales, manifestó su solidaridad con los heridos e instó a las autoridades de Hanoi a prestar rápidamente asistencia a los residentes afectados para que puedan restablecer sus condiciones de alojamiento y vida cotidiana. Asimismo, pidió revisar y reforzar las medidas de prevención y lucha contra incendios en las zonas residenciales.

La policía ayuda a los residentes a evacuar la zona afectada por la explosión en la calle Nguyen Van Tuyet. (Foto: VNA)

Previamente, el primer ministro Le Minh Hung, junto con el secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang; el presidente del Comité Popular municipal, Vu Dai Thang, y la ministra de Salud, Dao Hong Lan, visitaron a las víctimas que reciben tratamiento en los hospitales General Saint Paul y de la Universidad de Medicina de Hanoi.



Dando cumplimiento a las instrucciones del Comité Popular de Hanoi, la Policía municipal, en coordinación con las autoridades del barrio de Dong Da, concentra sus esfuerzos en la recuperación de la zona afectada, la investigación de las causas del siniestro y el esclarecimiento de las posibles responsabilidades.



Por su parte, el Departamento municipal de Construcción recibió el encargo de organizar el traslado y proporcionar alojamiento temporal a más de 100 hogares afectados en el área de reasentamiento de Thuong Thanh, en el barrio de Viet Hung, Hanoi.



Mientras las autoridades competentes llevan a cabo las actuaciones necesarias, en las redes sociales han proliferado comentarios que atribuyen responsabilidades de manera precipitada e incluso debates a modo de “juicios virtuales” que buscan establecer la raíz del problema en el sistema de cocinas de gas.



En realidad, el riesgo de incendios y explosiones asociado al uso del gas existe. Sin embargo, el gas combustible y las cocinas de gas siguen siendo ampliamente utilizados en todo el mundo.



Según datos de Worldometer, la demanda mundial de gas superó los 4,2 billones de metros cúbicos en 2025. Los cinco países con mayor consumo, que concentran el 53,4 % de la demanda global, son Estados Unidos (22,1%), Rusia (11,8%), China (10%), Irán (6,2%) y Canadá (3,3%).



En Vietnam, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico continúa siendo uno de los combustibles más habituales para cocinar en numerosos hogares y establecimientos de restauración, aunque en las grandes ciudades se observa una tendencia creciente hacia las cocinas eléctricas y de inducción.



Muchos países del mundo también utilizan gas para cocinar, especialmente en Asia, incluidos China, Japón y los países del Sudeste Asiático.



Las cocinas de gas presentan ventajas como la facilidad para regular la temperatura, la posibilidad de utilizar distintos tipos de utensilios de cocina, un coste de adquisición inicial relativamente bajo y su funcionamiento incluso durante los cortes de electricidad. Además, los modelos modernos incorporan sistemas de corte automático del suministro de gas cuando se apaga la llama, con el fin de reducir el riesgo de fugas.



Según el Departamento de Policía de Prevención y Lucha contra Incendios y Rescate (Ministerio de Seguridad Pública), las bombonas de gas de fabricantes autorizados están hechas con acero resistente a la presión y no explotan espontáneamente en condiciones normales.



Muchos accidentes e incendios se producen por un uso negligente, como olvidar cerrar la válvula de la bombona, permitir que el gas siga escapando después de apagarse la llama, utilizar bombonas rellenadas de manera irregular y sin garantías de calidad o no revisar las mangueras para detectar grietas y desperfectos.



Para garantizar la seguridad, los usuarios deben colocar las bombonas en posición vertical y en lugares bien ventilados, evitando espacios cerrados o situados a niveles bajos. Asimismo, la cocina debe instalarse a una distancia de entre uno y 1,5 metros de la bombona, o contar con una separación adecuada. Durante la preparación de los alimentos, es necesario vigilar constantemente el funcionamiento de la cocina, mantener una buena ventilación, revisar las conducciones de gas y cerrar la válvula de la bombona después de cada uso.



Si se detecta olor a gas, debe cerrarse la válvula de la bombona, siempre que sea posible hacerlo de forma segura, y abrir las puertas y ventanas para ventilar el espacio. Está terminantemente prohibido encender o apagar interruptores eléctricos, así como utilizar aparatos que puedan generar chispas. Además, todas las personas deben abandonar rápidamente la zona de peligro.



En Vietnam, las actividades comerciales y el uso del gas licuado de petróleo (GLP) están regulados mediante disposiciones legales, normas técnicas y reglamentos de prevención y lucha contra incendios.



Los establecimientos de restauración que utilizan sistemas industriales de gas o varias bombonas deben cumplir requisitos estrictos en materia de diseño, instalación y seguridad.



No obstante, las normas solo pueden resultar verdaderamente eficaces cuando existe una coordinación entre las autoridades competentes, los comerciantes y los consumidores. Cada persona debe asumir la responsabilidad de cumplir los procedimientos de seguridad y comunicar a las autoridades cualquier infracción que detecte.



Cabe destacar que, tras la explosión ocurrida el 24 de noviembre en la calle Nguyen Van Tuyet, en el barrio capitalino de Dong Da, las redes sociales también han registrado, junto con numerosas muestras de solidaridad ciudadana, comportamientos irresponsables y ofensivos que han provocado indignación pública y obstaculizado las labores de recuperación.



Determinados grupos contrarios al Estado han aprovechado el suceso para distorsionar la situación del país, atacar al Gobierno y a las autoridades competentes y magnificar las consecuencias de la tragedia, ignorando deliberadamente las medidas adoptadas para hacer frente a sus efectos.



Algunas personas han difundido noticias falsas, manipulado imágenes y exagerado el número de víctimas con el propósito de generar confusión y conseguir mayor interacción en las redes sociales.



También se han registrado casos de personas que aprovechan el sufrimiento de las víctimas para vender productos, entre ellos supuestos “dispositivos de seguridad para bombonas de gas” de procedencia desconocida, así como individuos que se hacen pasar por familiares de las víctimas para obtener donaciones de manera fraudulenta.



Ante esta situación, la Policía de Hanoi recomienda a la población informarse y compartir únicamente contenidos procedentes de medios de comunicación oficiales y canales institucionales de las autoridades competentes. Asimismo, insta a no difundir imágenes ni vídeos sensibles relacionados con las víctimas.



En estos momentos, resulta fundamental distinguir entre un accidente concreto y las especulaciones infundadas sobre la naturaleza del problema. Mientras no se conozcan las conclusiones oficiales sobre las causas de la explosión, cualquier valoración precipitada puede generar malentendidos y perjudicar las labores de recuperación.



En lugar de dejarse llevar por las alarmas y los supuestos llamamientos de “auxilio” que circulan sin verificar por las redes sociales, cada ciudadano debe mantener la serenidad, mostrar solidaridad con las familias de las víctimas, contribuir a ayudar a los residentes afectados y reforzar su conciencia sobre la prevención de incendios y explosiones.



Estas son las acciones verdaderamente útiles y necesarias en este momento./.