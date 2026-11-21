Hanoi (VNA) – Un seminario sobre la protección de los derechos de autor y las medidas contra la piratería en la industria de contenidos se llevó a cabo en Hanoi para intercambiar soluciones para reforzar la protección de la propiedad intelectual, combatir las infracciones en línea y promover la distribución legal de contenidos.



El evento fue organizado la víspera por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), en coordinación con el Departamento de Industria Cultural y Derechos de Autor de Vietnam.



El seminario se celebró poco más de una semana después de que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, emitieran una Declaración de Visión Conjunta, en la que ambas partes acordaron intensificar la cooperación contra las infracciones de derechos de autor en el ciberespacio, especialmente en los sitios web que ofrecen ilegalmente cómics japoneses (manga) y películas de animación (anime). Asimismo, reconocieron que la industria de contenidos constituye un importante motor del crecimiento económico y de los intercambios entre los pueblos.



Previamente, en septiembre de 2026, con el apoyo de Boston Consulting Group (BCG), JICA realizó estudios en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh sobre el marco jurídico, la aplicación de las normas de protección de los derechos de autor, los mecanismos de coordinación interinstitucional, la distribución legal y la explotación de los derechos de autor al servicio del desarrollo de la industria de contenidos.



Sobre la base de los resultados de estos estudios, representantes de organismos competentes de Vietnam y Japón, junto con entidades relacionadas como la Agencia de Asuntos Culturales de Japón, la Asociación para la Distribución de Contenidos en el Exterior (CODA), la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) y BCG, intercambiaron opiniones sobre las dificultades en la prevención y lucha contra la piratería.



Los principales temas abarcan el fortalecimiento de las capacidades de inspección, recopilación de pruebas y tratamiento de infracciones; la intensificación de la coordinación interinstitucional; la lucha contra las violaciones transfronterizas de los derechos de autor en Internet; así como la promoción de la distribución legal de contenidos y la sensibilización de los consumidores.



Las experiencias y recomendaciones derivadas del modelo japonés de cooperación público-privada servirán de base para que JICA y los organismos competentes de ambos países continúen desarrollando mecanismos concretos de colaboración, contribuyendo a crear un entorno empresarial transparente y sostenible para los creadores de contenidos./.

VNA