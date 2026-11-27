Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, subrayó hoy la necesidad de transformar las decisiones políticas en mejores condiciones de aprendizaje, mayor calidad educativa y más oportunidades de desarrollo para docentes y estudiantes.



Así lo afirmó el titular legislativo al participar en el Seminario Nacional sobre Educación 2026, celebrado en Hanoi bajo el tema “Mecanismos, políticas y recursos para impulsar el desarrollo de la educación y la formación”.



En su intervención, señaló que la Asamblea Nacional ha aprobado numerosas leyes y resoluciones para impulsar el sector educativo. Solo en 2025, promulgó la Ley de los Docentes, las leyes modificadas de Educación, Educación Profesional y Educación Superior, entre otras disposiciones.



Sin embargo, advirtió que contar con un marco institucional no significa que todas las dificultades estén resueltas, ni que los recursos aprobados se distribuyan adecuadamente o que las tareas asignadas se traduzcan automáticamente en resultados. Por ello, consideró prioritario garantizar la aplicación efectiva de las políticas y la promulgación oportuna de los documentos que orientan su ejecución.



Al recordar la orientación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, de que “toda política educativa debe medirse por el progreso, la felicidad y el futuro de los estudiantes”, el dirigente legislativo pidió resolver las dificultades en el nivel competente y elevar oportunamente las cuestiones que excedan sus atribuciones, acompañadas de propuestas concretas.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Instó al Ministerio de Educación y Formación a revisar y perfeccionar el Programa de Educación General conforme a la Resolución 71-NQ/TW, garantizando que sea práctico, viable y equilibrado.



Asimismo, pidió que los exámenes sean rigurosos, equitativos y científicos, evalúen correctamente las capacidades de los estudiantes y reduzcan la presión y los gastos para las familias. La enseñanza en dos turnos diarios no debe convertirse en preparación intensiva para los exámenes ni en clases adicionales.



En cuanto a los docentes, destacó la necesidad de garantizar tanto su número como su calidad, solucionar la escasez de profesores y cubrir las plazas autorizadas, prestando especial atención a las zonas montañosas, fronterizas, desfavorecidas y habitadas por minorías étnicas.



Respecto a la educación superior, pidió fortalecer el papel de las universidades nacionales y los principales centros públicos en sectores estratégicos, así como garantizar una autonomía universitaria efectiva, vinculada a la mejora de la calidad y sin reducir la responsabilidad inversora del Estado.



También propuso orientar la formación profesional hacia las necesidades de las empresas y el mercado laboral, ampliar la cooperación internacional y elevar los estándares educativos. Las empresas deben participar activamente en todo el proceso formativo.



Sobre la movilización de recursos sociales, exhortó al Gobierno a eliminar los obstáculos relacionados con la tierra, las inversiones, los impuestos, el crédito y las asociaciones público-privadas, además de garantizar la transparencia sobre la calidad educativa, las matrículas y los resultados de formación.



El presidente parlamentario recordó algunas políticas de apoyo, como la exención de las tasas de matrícula para los niños de educación preescolar y los alumnos de educación general desde el curso 2025-2026, así como la construcción de 248 centros escolares en zonas montañosas y comunidades de minorías étnicas.



Exigió que cada tarea tenga responsables, recursos, plazos y resultados claramente definidos. Subrayó que la reorganización de la red escolar debe garantizar el derecho a la educación y evitar que los alumnos abandonen sus estudios por la distancia a los centros.



Thanh Man afirmó que la educación es una tarea de largo plazo, pero las oportunidades de aprendizaje de cada generación no pueden esperar. Por ello, todo el sistema político, especialmente el Ministerio de Educación y Formación, debe convertir las decisiones políticas en mejores condiciones de aprendizaje y una formación de mayor calidad./.