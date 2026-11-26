Hanoi (VNA) - La V Conferencia Mundial de Vietnamitas en el Extranjero se celebrará del 8 al 10 de diciembre en Hanoi y otras localidades, con el objetivo de movilizar los recursos de la diáspora para fortalecer el potencial nacional en la nueva etapa de desarrollo.



Así lo anunció la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang durante un encuentro con la prensa organizado hoy por el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero.



Bajo el lema “La comunidad vietnamita en el extranjero contribuye a fortalecer el poder nacional”, el evento será el primero de alcance mundial tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y la promulgación de la Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político.



Se prevé la participación de unos 1.000 delegados, incluidos alrededor de 400 vietnamitas residentes en el exterior, entre ellos intelectuales, científicos, expertos, empresarios, profesionales de los sectores cultural y educativo y jóvenes destacados.



Le Thi Thu Hang señaló que, en la nueva etapa de desarrollo, Vietnam necesita aprovechar eficazmente los recursos, impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. La diáspora puede contribuir a estos objetivos mediante sus conocimientos, experiencia, potencial económico y redes internacionales.



La conferencia busca concretar las orientaciones del Partido y el Estado, fortalecer la gran unidad nacional y conectar los recursos de los vietnamitas en el exterior con las necesidades del país, especialmente en ciencia y tecnología, economía digital, economía verde, inversión y comercio. También permitirá recoger propuestas para perfeccionar las políticas dirigidas a esta comunidad, considerada una parte inseparable de la nación y un recurso estratégico para su desarrollo.



El programa incluye tres sesiones temáticas. La primera abordará la contribución de la diáspora a la economía de datos y las industrias tecnológicas estratégicas, mediante la conexión de expertos con centros de investigación, universidades y empresas para promover la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos.



La segunda se centrará en el papel de los vietnamitas en el exterior como “embajadores de la cultura, el país y el pueblo vietnamitas”, con énfasis en preservar la identidad y la lengua, promover la imagen nacional y estrechar los vínculos entre generaciones.



La tercera analizará cómo aprovechar las redes empresariales de la diáspora para ampliar los mercados y la distribución de productos vietnamitas, así como promover el comercio, la inversión y las cadenas de suministro.



La sesión inaugural tendrá lugar la tarde del 8 de diciembre y la clausura está prevista para el día 9, cuando se aprobará un Programa de Acción para dar continuidad a las iniciativas y propuestas presentadas.



Además, se organizarán encuentros entre representantes de la diáspora y dirigentes del Partido y el Estado, autoridades locales, instituciones de investigación y empresas. El programa contempla actividades de conexión en Hanoi, Hai Phong, Bac Ninh y Da Nang, así como una visita a la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026, prevista en Hanoi en diciembre.



La vicecanciller subrayó que el éxito de la conferencia dependerá de la capacidad de convertir las propuestas y conexiones en programas y proyectos concretos, así como de mantener la cooperación entre la diáspora y los organismos, localidades y empresas nacionales.



También expresó su confianza en que los medios de comunicación contribuyan a difundir el espíritu de unidad y el deseo de aportar de los vietnamitas en el exterior, movilizando sus recursos en favor del desarrollo nacional./.

VNA