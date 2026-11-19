Hanoi (VNA) - Las autoridades de Hanoi celebraron una ceremonia en el Templo de la Literatura – Quoc Tu Giam para reconocer a los graduados con mejores expedientes académicos de las universidades y academias de la capital en 2026. En total, 99 estudiantes destacados recibieron este reconocimiento.



Durante el acto, el subsecretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, Nguyen Van Phong, señaló que la Resolución del XVIII Congreso del Comité del Partido de la ciudad para el período 2025-2030 identifica como uno de sus tres avances estratégicos la formación de un equipo de funcionarios con firmeza política, capacidad profesional, visión estratégica y voluntad de contribuir al desarrollo. Asimismo, dịjo, contempla mecanismos para incentivar y proteger a quienes se atrevan a innovar, asumir responsabilidades y actuar en beneficio del interés común.



La capital también concede especial importancia a atraer y aprovechar el talento de destacados directivos, expertos, científicos y trabajadores altamente cualificados, tanto nacionales como extranjeros, reiteró.



En este contexto, la Ley de la Capital, que entró en vigor el 1 de julio de 2026, proporciona un marco jurídico y mecanismos específicos para atraer y aprovechar el talento, así como desarrollar recursos humanos de alta calidad.



En aplicación de esta normativa, durante 2026 Hanoi aprobó resoluciones del Consejo Popular y planes del Comité Popular municipal para establecer mecanismos de contratación, formación, capacitación y utilización de profesionales talentosos en los organismos de la ciudad.

En la práctica, numerosos graduados con expedientes sobresalientes ya han sido incorporados a la administración municipal y desempeñan funciones en las que contribuyen activamente al desarrollo de la capital.



Nguyen Van Phong reafirmó que Hanoi está dispuesta a recibir a estos jóvenes talentos y ofrecerles entornos laborales adecuados para desarrollar sus capacidades y fortalezas.



Celebrado anualmente durante más de dos décadas, el programa de reconocimiento a los graduados universitarios más destacados de Hanoi se ha convertido en una tradición cultural de profundo significado político y social, que refleja el espíritu de aprendizaje y la tradición de valorar y aprovechar el talento heredados de Thang Long-Hanoi.



En sus 24 años de trayectoria, el programa ha distinguido a un total de 2.450 graduados sobresalientes, cuyos nombres han quedado inscritos en el Libro de Oro de la tradición de la capital. Muchos de ellos han desarrollado posteriormente sus carreras como funcionarios, intelectuales, empresarios e investigadores, realizando importantes contribuciones al desarrollo de Hanoi y del país./.

VNA