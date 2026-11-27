Hai Phong, Vietnam (VNA)- La patrulla conjunta entre las Guardias Costeras de Vietnam y China, realizada del 24 al 26 de noviembre en aguas adyacentes a la línea de delimitación del golfo de Tonkín contribuyó a mantener la paz, la estabilidad, la seguridad, el orden y el respeto a la ley en la zona.



Esta fue la segunda patrulla conjunta de 2026 y la duodécima realizada en aguas adyacentes a la línea de delimitación del golfo de Tonkín desde que el Acuerdo de Cooperación de Pesca en esta zona marítima entre Vietnam y China expirara el 30 de junio de 2020.



Por parte de Vietnam, participaron los buques CSB 8004 y CSB 8002, bajo el mando del mayor general Tran Van Tho, comandante de la Región 1 de la Guardia Costera y jefe de la fuerza de patrulla conjunta. Por parte de China, participaron los buques de la Guardia Costera 4305 y 4203, bajo el mando del coronel Liu Tianrong, subdirector de la División Nanhai.



El área de patrulla comprendió 14 puntos en dirección norte-sur, a lo largo de 261,5 millas náuticas, desde una zona situada a 14 millas náuticas al sureste de la isla de Tran hasta otra a 52 millas náuticas al noreste de la isla de Con Co.



Durante la misión, las fuerzas de guardacostas de ambos países intercambiaron opiniones y acordaron planes de actuación en el mar.



También hicieron balance de los 20 años de actividades de patrullaje e inspección conjuntas; realizaron ejercicios de búsqueda, rescate y salvamento; inspeccionaron y supervisaron las actividades de los barcos pesqueros que operaban cerca de la línea de delimitación, y llevaron a cabo labores de divulgación para promover el cumplimiento de la legislación pesquera por parte de los pescadores.



En el marco de la operación, la Guardia Costera de Vietnam organizó una ceremonia en memoria de los mártires caídos y los pescadores fallecidos en aguas del golfo de Tonkín. Asimismo, liberó 21.000 ejemplares juveniles de peces y cangrejos para contribuir a la regeneración de los recursos pesqueros.



En su intervención, el mayor general Tran Van Tho destacó que esta misión reviste un significado especial, ya que marca el vigésimo aniversario de la puesta en marcha de las actividades de patrullaje e inspección conjuntas entre las Guardias Costeras de Vietnam y China en el golfo de Tonkín. Desde 2006 hasta la fecha, ambas partes han realizado un total de 31 patrullas e inspecciones conjuntas.



Según Van Tho, estas actividades reflejan la estrecha cooperación entre las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en el mar de ambos países y constituyen un ejemplo destacado de cooperación regional en este ámbito.



Asimismo, revisten un significado práctico para los ciudadanos de ambos países que desarrollan actividades en el mar, contribuyen a fortalecer la amistad tradicional y favorecen la construcción de un golfo de Tonkín de paz, estabilidad y respeto a la ley.



Ambas partes expresaron su deseo de seguir aprovechando los resultados de esta cooperación y reforzar la coordinación para mantener un entorno marítimo de paz, seguridad, orden y estabilidad, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones de amistad, solidaridad, cooperación y desarrollo entre los dos países en general y entre sus respectivas Guardias Costeras en particular./.

VNA