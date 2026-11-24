Hanoi (VNA) - Vietnam propuso reforzar la cooperación entre la ASEAN y China en inteligencia artificial (IA), con especial atención a la logística, la producción verde y la agricultura, así como a los vínculos entre gobiernos, universidades, centros de investigación y empresas.



La propuesta fue presentada por el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong durante un diálogo de alto nivel sobre nuevas oportunidades de cooperación económica y el papel de la IA en las transiciones digital y verde, celebrado en el marco de la Semana ASEAN-China 2026, inaugurada en la ciudad china de Chongqing.



Bajo el lema “Fortalecer la cooperación estratégica, la conectividad y compartir la prosperidad”, el evento se centra en cuatro ámbitos: comercio e inversión, conectividad logística, innovación científico-tecnológica, y cultura y turismo.



En el diálogo, Nguyen Manh Cuong afirmó que la IA, la transformación digital y la transición verde están redefiniendo el desarrollo económico mundial. En este contexto, consideró que la experiencia de China en el desarrollo de la IA abre nuevas oportunidades de cooperación y beneficios compartidos.



El viceministro señaló que la transformación impulsada por la IA constituye tanto una oportunidad estratégica como una necesidad para Vietnam, donde la ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en motores del crecimiento, la productividad y la competitividad.



Propuso concentrar la cooperación en tres áreas: aplicar la IA a la logística y la conectividad para mejorar el transporte de mercancías entre China y la ASEAN; utilizarla en la producción verde y la agricultura para optimizar el consumo energético, mejorar las previsiones meteorológicas y adaptarse al cambio climático; y fortalecer las alianzas entre organismos públicos, universidades, institutos de investigación y empresas.



Expresó su confianza en que, mediante una visión compartida y una estrecha coordinación, ambas partes puedan convertir el potencial científico y tecnológico en resultados concretos y elevar su asociación estratégica integral a un nuevo nivel.



Durante la inauguración también se presentaron varias iniciativas, entre ellas un programa de cooperación ASEAN-China sobre transición energética mediante IA, un informe sobre la cooperación mediática entre ambas partes en 2021-2026 y la creación del Centro de Intercambio y Cooperación Sanitaria ASEAN-China./.





VNA