Hanoi (VNA) – El Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam concede gran importancia a la cooperación con el Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó el vicepremier y ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, durante un encuentro hoy aquí con el secretario adjunto de dicho organismo ruso, Alexander Venediktov.



En la cita, Phan Van Giang destacó que la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia siguen fortaleciéndose, y que la cooperación en materia de defensa constituye uno de sus pilares fundamentales.



Asimismo, expresó su confianza en que los vínculos bilaterales en defensa y seguridad continúen profundizándose y ampliándose, tanto en contenido como en alcance, en beneficio de los pueblos de ambos países y en favor de la paz y la estabilidad regional e internacional.



Al referirse a los resultados de la cooperación en defensa, mencionó los intercambios de delegaciones a todos los niveles, la formación de personal, la colaboración entre las distintas ramas y servicios militares, así como entre organismos, unidades, academias y centros de enseñanza de ambos países. También destacó la cooperación en investigación científica y tecnológica en el Centro Tropical Vietnam-Rusia.



De cara al futuro, el dirigente vietnamita propuso seguir impulsando los compromisos alcanzados, prestando especial atención a la cooperación entre las distintas ramas y servicios militares, los organismos y las unidades de ambos ministerios de Defensa, así como a la formación de personal.



Asimismo, pidió al Consejo de Seguridad de Rusia que facilite las gestiones ante las autoridades competentes para que el Gobierno y el Ministerio de Defensa ruso amplíen las cuotas y las especialidades de formación destinadas a los oficiales del Ejército Popular de Vietnam.



Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Vietnam invitó a los dirigentes del Ministerio de Defensa de Rusia, al Servicio Federal para la Cooperación Técnico-Militar y a las empresas rusas del sector de defensa a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre próximo en Hanoi. Phan Van Giang destacó que su participación contribuiría de manera significativa al éxito del evento.



Por su parte, Venediktov valoró positivamente la cooperación entre el Consejo de Seguridad de Rusia y el Ministerio de Defensa de Vietnam. También destacó los avances recientes en las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos de defensa y seguridad, y expresó su deseo de que ambas partes sigan reforzando la coordinación para lograr resultados más eficaces en el futuro./.

VNA