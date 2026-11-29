Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, instó a aplicar eficazmente un enfoque de “seguridad creadora” en la prevención y lucha contra los delitos e infracciones ambientales, pasando de la respuesta a los incidentes a la prevención temprana y la gestión proactiva de los riesgos.



El líder vietnamita formuló la exhortación el 29 de noviembre en Hanoi, durante la ceremonia por el 20.º aniversario del Día tradicional de la Fuerza de Policía para la Prevención y Lucha contra los Delitos Ambientales, organizada por el Ministerio de Seguridad Pública. En la ocasión, esta fuerza recibió la Orden de la Hazaña Militar de primera clase.



Al repasar los 20 años de formación y desarrollo, el mayor general Than Van Hai, director del Departamento de Policía para la Prevención y Lucha contra los Delitos Ambientales, señaló que la fuerza ha contribuido al perfeccionamiento de las políticas y leyes sobre protección ambiental, recursos naturales y seguridad alimentaria. También ha asesorado sobre la garantía de la seguridad ambiental, con una atención creciente a la previsión y control temprano de los riesgos.



Durante las últimas dos décadas, la fuerza detectó más de 318 mil casos de infracciones relacionadas con el medio ambiente, los recursos naturales y la seguridad alimentaria; inició o propuso iniciar procesos penales contra cerca de 6 mil casos, con más de 8.800 acusados, y sancionó administrativamente más de 259 mil casos, por un monto cercano a 3 billones de dong (116 millones de dólares). Sus operaciones se han concentrado cada vez más en delitos organizados, interprovinciales y transnacionales, incluidos los relacionados con residuos, explotación ilegal de recursos, daños a los bosques y la biodiversidad y producción y comercialización de alimentos falsificados.



Al intervenir en la ceremonia, el secretario general y presidente To Lam destacó que la creación de esta fuerza especializada hace 20 años fue una decisión oportuna y estratégica para reforzar la protección del medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la salud de la población.



Subrayó que las nuevas exigencias requieren renovar profundamente los métodos de prevención y lucha contra estos delitos, priorizando la prevención y el asesoramiento proactivo sobre los riesgos. Para ello, pidió mejorar la recopilación y análisis de información, conectar las bases de datos ambientales con otras fuentes pertinentes y elaborar planes preventivos y escenarios de respuesta.



La fuerza debe además asesorar sobre las causas y condiciones que generan las infracciones, perfeccionar las instituciones y leyes e integrar la protección ambiental desde la planificación de las estrategias, políticas y modelos de desarrollo, así como en los proyectos y planes socioeconómicos de cada localidad.



El dirigente pidió aplicar el enfoque de “seguridad creadora”, que no se limite a prevenir y sancionar las infracciones, sino que contribuya a crear condiciones favorables para el desarrollo. En este sentido, la protección ambiental debe convertirse también en un recurso para impulsar la investigación, la innovación, el emprendimiento, las tecnologías y las infraestructuras digitales vinculadas al medio ambiente.



Asimismo, instó a combinar la protección de la biodiversidad con la restauración de ecosistemas, orientar la lucha contra los delitos relacionados con los recursos naturales hacia un uso sostenible y reforzar la seguridad alimentaria para elevar el valor y la reputación de los productos vietnamitas en las cadenas mundiales de suministro.



Pidió combatir resueltamente las infracciones graves, sin zonas prohibidas ni excepciones, especialmente las relacionadas con la contaminación, la explotación ilegal de recursos, los bosques y la biodiversidad, la gestión de residuos y la seguridad alimentaria.



También instó a fortalecer la cooperación internacional contra los delitos transnacionales, especialmente en la Subregión del río Mekong, y a construir antes de 2030 una fuerza revolucionaria, regular, de élite y moderna, con cuadros altamente cualificados, sólidos conocimientos especializados, disciplina y dominio de la ciencia y la tecnología./.

VNA