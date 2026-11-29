Hanoi (VNA) – El primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, y su esposa, partieron de Hanoi la mañana del 29 de noviembre, poniendo fin a su visita oficial a Vietnam y a su participación en la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11), celebradas del 27 al 28 de noviembre por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.



Durante su estancia, el jefe de Gobierno laosiano y su delegación rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositaron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires.



Saleumxay Kommasith fue recibido por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. El primer ministro Le Minh Hung presidió la ceremonia oficial de bienvenida y las conversaciones bilaterales, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, también mantuvieron encuentros con él.



Los dirigentes vietnamitas destacaron que la visita y la participación del jefe de Gobierno laosiano en las cumbres contribuyeron al éxito de estos encuentros y reflejaron el espíritu de cooperación subregional. Asimismo, felicitaron a Saleumxay Kommasith por su elección como primer ministro por la X Legislatura de la Asamblea Nacional de Laos y subrayaron el significado político de su primera visita oficial a Vietnam en este cargo, que permitirá consolidar la confianza política y profundizar los vínculos bilaterales.



Con motivo del 51.º aniversario del Día Nacional de Laos, que se celebrará el 2 de diciembre, los dirigentes vietnamitas felicitaron al Partido, al Estado y al pueblo laosianos por sus logros y expresaron su confianza en que el país alcanzará sus objetivos de desarrollo. Por su parte, Saleumxay Kommasith agradeció la cálida recepción y reafirmó que Laos concede máxima prioridad a preservar y desarrollar sus relaciones con Vietnam, calificadas como una relación especial y un patrimonio de valor estratégico para ambos países.



En cuanto a las futuras orientaciones de cooperación, ambas partes acordaron intensificar el intercambio de experiencias en materia de perfeccionamiento institucional, construcción del Partido, formación de cuadros, lucha contra la corrupción y el despilfarro, ciencia y tecnología y transformación digital.



También se comprometieron a reforzar la conectividad estratégica y aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel, mantener intercambios regulares de delegaciones y ampliar la cooperación en defensa y seguridad para garantizar la estabilidad fronteriza. En los ámbitos económico, comercial y de inversión, fijaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 5 mil millones de dólares y, posteriormente, a 10 mil millones.



Ambos países acordaron acelerar los proyectos clave de infraestructura, transporte y energía, ampliar la cooperación en educación y formación de recursos humanos, y aprovechar el proyecto de gestión de datos de población y documentos de identidad en Laos.



Asimismo, coordinarán la organización del Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027, con motivo del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación. También fortalecerán la coordinación en los foros regionales e internacionales y la cooperación trilateral entre Vietnam, Laos y Camboya.



Los dirigentes reafirmaron su determinación de preservar y desarrollar la amistad tradicional, la solidaridad especial, la cooperación integral y la conectividad estratégica entre ambos países ante la compleja evolución de la situación regional e internacional.



En el marco de la visita, Saleumxay Kommasith se reunió con el presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Laos. Por su parte, las esposas de los dos premieres visitaron la Aldea Infantil SOS de Hanoi./.

VNA