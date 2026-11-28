Hanoi (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung ha propuesto cinco principios rectores fundamentales para la cooperación entre Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (CLMV) en esta nueva etapa, haciendo hincapié en una mayor conectividad, una integración económica más estrecha y una movilización de recursos más eficaz.



El jefe del Gobierno vietnamita presentó esta propuesta durante la sesión inaugural de la 12.ª Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), celebrada hoy en esta capital, bajo el lema «Conectando la conectividad CLMV: aprovechando el potencial, construyendo un futuro próspero».



En la cumbre participaron el primer ministro de Camboya, Hun Manet; el primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith; el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing; el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn; así como representantes de socios para el desarrollo, organizaciones internacionales y destacadas empresas de la región.



El premier Le Minh Hung presidió la sesión inaugural, la reunión de los líderes del CLMV y la sesión plenaria de la cumbre.



En su discurso de apertura, el premier vietnamita destacó los logros alcanzados tras más de dos décadas de cooperación CLMV, los cuales han contribuido a fomentar la integración económica, a consolidar gradualmente la subregión como un polo de crecimiento dinámico y a realizar aportaciones positivas a la construcción de la Comunidad de la ASEAN.



Con el fin de garantizar que la cooperación CLMV siga el ritmo de los profundos cambios globales y ayude a los países miembros a alcanzar sus objetivos de desarrollo, propuso cinco principios rectores para esta nueva etapa. Estos incluyen: aprovechar las fortalezas de los cuatro países para construir una capacidad colectiva; situar la conectividad en el centro de la cooperación; apostar por un desarrollo estratégico, sostenible y a largo plazo; promover la integración y la movilización de recursos; y asegurar la obtención de resultados tangibles.



Durante la reunión de los líderes del CLMV, el premier Le Minh Hung subrayó que el periodo 2027-2030 debería marcar un salto cualitativo en la cooperación del grupo, con el objetivo de posicionar a los cuatro países como un centro logístico regional y un núcleo empresarial avanzado con conectividad global.



Los líderes mantuvieron debates abiertos, francos y sinceros sobre el papel y la orientación estratégica de la cooperación CLMV en esta nueva etapa, así como sobre las medidas necesarias para eliminar los obstáculos existentes y aprovechar al máximo las fortalezas de este mecanismo. Acordaron una serie de medidas para lograr avances significativos en la cooperación, con el objetivo de transformar a los cuatro países en un centro logístico regional y un polo empresarial avanzado, conectado con los mercados globales.



Los líderes también respaldaron las cinco propuestas presentadas por el primer ministro de Vietnam, destinadas a convertir las fortalezas individuales de los cuatro países en una potencia económica colectiva, desarrollar cadenas de valor compartidas y ampliar los recursos para el desarrollo.



Dichas propuestas se centran en eliminar barreras para garantizar la libre circulación de bienes, capital y mano de obra; desarrollar bases de producción y cadenas de suministro conjuntas; renovar los enfoques para movilizar recursos y maximizar el papel del sector privado; redefinir el rol regional del grupo CLMV; y transformar los compromisos políticos en acciones concretas y resultados tangibles.



Durante la sesión plenaria, los líderes, socios regionales y representantes empresariales mantuvieron amplios debates sobre cómo liberar el potencial de los cuatro países, fortalecer su conectividad y movilizar recursos de manera más eficaz para el desarrollo. Asimismo, subrayaron la misión del mecanismo CLMV: promover la coordinación de políticas y la acción conjunta entre Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam para preservar la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región.



También reafirmaron su determinación de hacer realidad la visión establecida en el Marco de Desarrollo del CLMV, con el fin de ayudar a los países miembros a convertirse en economías sostenibles de ingresos medianos-altos para el año 2030.



Al intervenir en el evento, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, destacó que Vietnam otorga, de manera constante, gran importancia y alta prioridad a la cooperación entre los cuatro países. Los describió como vecinos amistosos y socios económicos clave, con un potencial considerable para ampliar su colaboración.



Con el fin de llevar la cooperación del CLMV a una nueva etapa y establecer una «base de producción común», el dirigente vietnamita propuso tres pilares estratégicos de conectividad.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, interviene en la Cumbre. Foto: VNA

En primer lugar, se debe priorizar la conectividad en infraestructura y logística, con el objetivo de garantizar corredores económicos fluidos, generar valor añadido e impulsar el crecimiento económico. A este respecto, propuso una iniciativa de corredores de «puertos secos inteligentes» entre los cuatro países, mediante la cual se estudiará la selección de una ruta piloto inicial que conecte los puertos secos existentes con pasos fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos, creando así redes de transporte integradas. Asimismo, abogó por acelerar la digitalización de los procedimientos y la conectividad de datos, con el fin de reducir los tiempos y los costes de transporte.



En segundo lugar, sugirió potenciar la conectividad económica, centrándose en la creación de cadenas de producción y suministro comunes. Los cuatro países deberían considerar el establecimiento de zonas de cooperación industrial y áreas de cooperación económica transfronteriza, enfocadas en productos procesados de alto valor añadido. Asimismo, propuso desarrollar una cadena de suministro agrícola que conecte las zonas de producción de materias primas con los parques industriales, las instalaciones de procesamiento y las redes de distribución de los cuatro países. Esto proporcionará a las empresas una base estable para la inversión a largo plazo, garantizará mercados fiables para los agricultores y permitirá construir, de forma gradual, una marca común para los productos agrícolas de la subregión.



En tercer lugar, subrayó la importancia de la conectividad entre las personas, la cooperación cultural y la protección del medio ambiente, elementos que sentarán las bases para un desarrollo sostenible. El premier vietnamita instó a los países miembros a reforzar la cooperación en la gestión y el uso sostenible de los recursos hídricos, la protección de los ecosistemas y la conservación de los recursos naturales de la subregión. También propuso una «Iniciativa de Viaje por el Patrimonio de los países CLMV» (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam), destinada a conectar sitios patrimoniales mediante rutas turísticas transfronterizas, permitiendo así que los cuatro países narren conjuntamente la historia de las civilizaciones a lo largo del río Mekong. Además, Vietnam se comprometió a mejorar su «Programa de Becas CLMV 2.0», ampliándolo a estudios de posgrado y formación profesional, con cursos impartidos tanto en vietnamita como en inglés.



El primer ministro Le Minh Hung afirmó que Vietnam está preparado para mantener una estrecha coordinación con los países miembros, la Secretaría de la ASEAN y otros socios, con el fin de transformar estas prioridades en programas clave para el periodo 2027-2028, así como para fomentar las asociaciones público-privadas y los proyectos conjuntos con otros mecanismos de cooperación subregional en la cuenca del Mekong.



Durante la cumbre, los líderes acordaron fortalecer la conectividad en el transporte a lo largo de los corredores económicos de la subregión, mejorar el transporte marítimo y los enlaces portuarios, impulsar la logística inteligente y desarrollar un ecosistema logístico eficiente. Asimismo, convinieron en promover el comercio de electricidad y el desarrollo de energías renovables.



Los participantes alcanzaron un consenso sobre la necesidad de intensificar la facilitación del comercio transfronterizo, implementar modelos de pasos fronterizos inteligentes, desarrollar zonas económicas transfronterizas y mantener un entorno favorable para la inversión extranjera directa, con el objetivo de facilitar una mayor integración de las empresas de los países CLMV en las cadenas de valor regionales. Se encomendó a los ministros sectoriales el estudio del potencial para transformar el grupo CLMV en una base de producción integrada, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y las condiciones específicas de cada país, al tiempo que se contribuye a la formación de un mercado unificado de la ASEAN. Asimismo, se encargó a los ministros explorar el desarrollo de cadenas de suministro agrícola en el CLMV, centrándose en productos procesados de alto valor añadido.



La cumbre acordó medidas concretas para mejorar la respuesta ante desastres naturales y el cambio climático, así como para promover una gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos del río Mekong. También se intensificará la cooperación en los ámbitos de la educación, la cultura, el turismo y la lucha contra la delincuencia transnacional. Los líderes instaron a los socios para el desarrollo, a las instituciones financieras internacionales y regionales, y al sector privado a incrementar su participación y sus contribuciones a la cooperación en el marco del CLMV.



Los países miembros y los socios elogiaron las iniciativas y orientaciones de cooperación propuestas por Vietnam, comprometiéndose a una mayor coordinación en la implementación de las áreas prioritarias. Asimismo, acordaron seguir potenciando el papel del mecanismo CLMV en el fortalecimiento de la conectividad económica y la integración regional, contribuyendo así de manera más significativa a la construcción de la Comunidad de la ASEAN.



Al concluir la cumbre, los líderes adoptaron la Declaración Conjunta de la 12.ª Cumbre del CLMV, así como dos iniciativas propuestas por Vietnam: el corredor de «puertos secos inteligentes» entre los cuatro países y el proyecto «Viaje por el Patrimonio del CLMV» (CLMV Heritage Journey).



Por primera vez, la Declaración Conjunta de la Cumbre del CLMV hizo especial hincapié en el fortalecimiento de la conectividad estratégica entre los cuatro países a través de tres pilares: infraestructura y logística; cooperación económica; y conectividad entre los pueblos junto con la cooperación medioambiental -centrada, en particular, en la gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos del río Mekong-.



Tras la cumbre, durante la ceremonia de traspaso de la presidencia del CLMV, el primer ministro Le Minh Hung cedió oficialmente el cargo al primer ministro de Camboya, marcando así el final de los dos años en los que Vietnam ejerció la presidencia de este mecanismo de cooperación./.