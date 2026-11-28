Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, propuso impulsar la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos en todos los ámbitos, implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel y preparar adecuadamente las actividades de cooperación previstas para 2027.



Al reunirse la víspera con el primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, quien se encuentra en Hanoi en visita oficial y para participar en la 12.ª Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), el líder vietnamita destacó que su presencia en estos encuentros contribuirá tanto a su éxito como al fortalecimiento del espíritu de cooperación entre los países de la subregión.



Asimismo, felicitó a Saleumxay Kommasith por su elección como primer ministro por la X Legislatura de la Asamblea Nacional de Laos. Subrayó que su primera visita oficial a Vietnam en calidad de jefe de Gobierno reviste una importante significación política, al contribuir a consolidar la confianza política, materializar los compromisos y acuerdos de alto nivel entre ambos Partidos y países, e imprimir un nuevo impulso al desarrollo cada vez más profundo, sustancial y eficaz de las relaciones bilaterales.



Con motivo del 51.º aniversario del Día Nacional de Laos, que se celebrará el próximo 2 de diciembre, To Lam felicitó al Partido, al Estado y al pueblo laosianos por los importantes logros alcanzados y expresó su confianza en que el Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo hermano de Laos seguirán implementando con éxito la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos y cumpliendo los objetivos de desarrollo nacional en la nueva etapa.



Por su parte, Saleumxay Kommasith reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Laos siempre conceden máxima prioridad a la preservación y el fortalecimiento de las relaciones con Vietnam.



Destacó que los vínculos entre ambos países constituyen una relación especial sin parangón en las relaciones internacionales y un patrimonio invaluable de importancia estratégica para la construcción y defensa nacional de cada uno.



También expresó su profundo agradecimiento por el enorme, sincero y desinteresado apoyo que Vietnam ha brindado a Laos tanto durante la lucha por la liberación nacional como en la actual etapa de construcción y desarrollo del país.



Saleumxay Kommasith informó de que el Gobierno laosiano está centrando sus esfuerzos en implementar la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos, estabilizar la macroeconomía, superar las dificultades económicas y financieras, mejorar el entorno de inversión y negocios, desarrollar las infraestructuras y elevar el nivel de vida de la población.



Al referirse a los resultados de la cooperación entre ambos Gobiernos en los últimos tiempos, señaló que las dos partes han trabajado estrechamente para concretar los acuerdos de alto nivel mediante diversas medidas, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión, la conectividad en transporte y energía, y el desarrollo de los recursos humanos. Asimismo, destacó los avances en la ejecución de los principales proyectos conjuntos, que contribuyen al desarrollo socioeconómico de Laos y al fortalecimiento de los vínculos especiales entre ambos países.



Tras expresar su satisfacción por los avances positivos, sustanciales y cada vez más profundos de las relaciones Vietnam-Laos, To Lam valoró altamente los resultados de la cooperación entre ambos Gobiernos y la estrecha coordinación entre los dos primeros ministros para materializar los compromisos y acuerdos de alto nivel, especialmente en lo relativo al impulso de los proyectos estratégicos de cooperación.

En el encuentro. (Fuente: VNA)

En cuanto a las orientaciones para la cooperación en el futuro, el secretario general y presidente To Lam señaló que ambos países están entrando en una nueva etapa de desarrollo e instó a intensificar el intercambio de experiencias en ámbitos en los que comparten numerosas similitudes, como el perfeccionamiento institucional, la renovación de los métodos de dirección, la construcción y rectificación del Partido, la mejora de la calidad del trabajo de cuadros, la lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la transformación digital. Reafirmó que Vietnam está dispuesto a compartir sus experiencias y prestar apoyo a Laos en estos ámbitos.



Asimismo, instó a mantener los intercambios de delegaciones, reforzar la cooperación en defensa y seguridad, impulsar los vínculos económicos y comerciales con la meta de alcanzar los 5.000 millones de dólares y avanzar hacia los 10.000 millones, así como acelerar los proyectos de infraestructura, transporte y energía y ampliar la colaboración en educación, formación, ciencia, tecnología y transformación digital.



También hizo hincapié en la necesidad de coordinar la organización del Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027, con motivo del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación, así como de reforzar la coordinación en los foros regionales e internacionales y promover la cooperación trilateral entre Vietnam, Laos y Camboya.



A su vez, Saleumxay Kommasith manifestó su pleno acuerdo con las valoraciones y orientaciones de cooperación planteadas por To Lam y afirmó que el Gobierno laosiano trabajará estrechamente con Vietnam para implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel, impulsar los proyectos estratégicos y generar nuevos avances en la cooperación económica, comercial y de inversión.



Ambos dirigentes destacaron la importancia de consolidar la unidad, fortalecer la confianza política e intensificar la cooperación integral entre los dos países en un contexto internacional y regional marcado por una evolución compleja.



Reafirmaron su determinación de preservar, cultivar y promover la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, en beneficio de la construcción y defensa nacional de cada país./.