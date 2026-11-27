Hanoi (VNA)- El primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, y su esposa llegaron hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam y participar en la 12ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) y la 11ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS 11), que se celebran los días 27 y 28 de noviembre.

Se trata de su primera visita oficial a Vietnam y primer viaje al extranjero desde que Saleumxay Kommasith asumió el cargo en octubre pasado, lo que reafirma la prioridad que Laos concede a sus relaciones con Vietnam.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en vísperas de la visita del premier Saleumxay Kommasith, el embajador de Vientiane en Hanoi, Khamphao Ernthavanh, señaló que la participación del jefe del Gobierno laosiano en las cumbres y su viaje oficial a Vietnam demuestran la postura consecuente de Laos de fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar la cooperación internacional.

La visita reviste un profundo significado político y práctico en tres aspectos, reiteró. En primer lugar, en lo que respecta a las relaciones entre Laos y Vietnam, reafirma los lazos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los Partidos, los Estados y los pueblos de ambas naciones, enfatizó.

Se trata de una ocasión para revisar los avances alcanzados en la realización de los proyectos de cooperación, reafirmar la confianza política y definir claramente las orientaciones de colaboración en los próximos tiempos, comunicó. Asimismo, la visita contribuirá a impulsar la articulación entre la cooperación bilateral y los programas conjuntos en la subregión, remarcó.

En segundo lugar, en relación a la subregión del río Mekong, Laos y Vietnam son miembros activos de CLMV y ACMECS, dijo. Esta visita constituye una oportunidad para estrechar la cooperación entre los dos países indochinos en consonancia con las prioridades de estos dos mecanismos, especialmente en los ámbitos de la conectividad, la facilitación del comercio, el desarrollo de los recursos humanos, la colaboración digital y el desarrollo sostenible, argumentó.

La visita también tiene como objetivo contribuir a reforzar el papel de Laos como país coordinador del sector del transporte en el marco de CLMV y como uno de los estados clave de los pilares de ACMECS, detalló.

Al mismo tiempo, busca promover una estrecha coordinación con Vietnam, país que coordina en el marco de CLMV los campos de las tecnologías de la información y la comunicación, el comercio y la inversión, y el desarrollo de los recursos humanos, precisó.

En tercer lugar, en el ámbito de la construcción de la Comunidad de la ASEAN, la visita pone de manifiesto que la cooperación bilateral y subregional se está intensificando cada vez más, comentó. El fortalecimiento de las relaciones entre Laos y Vietnam contribuirá a reducir las brechas de desarrollo, reforzar la conectividad económica y mantener la centralidad de la ASEAN, apuntó.

La parte laosiana espera que la visita arroje resultados destacados, entre ellos una consolidación más profunda de la confianza política, el impulso de una cooperación sustantiva y el aumento de la estrecha coordinación entre ambos países, así como en el marco de la cooperación CLMV y ACMECS, concluyó.

Vietnam y Laos establecieron relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1962 y firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación el 18 de julio de 1977, que sentó las bases políticas y jurídicas para fortalecer sus vínculos. En febrero de 2019, elevaron su relación al nivel de “gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral”. En diciembre de 2025, acordaron incorporar el concepto de “cohesión estratégica” para adaptarla al nuevo contexto y reforzar su visión común de desarrollo a largo plazo.

Los intercambios de alto nivel se mantienen frecuentes. En los primeros diez meses de 2026, ambos países intercambiaron más de 120 delegaciones, incluidas 17 de alto nivel. En 2025, los máximos dirigentes de los dos partidos se reunieron en seis ocasiones.

La cooperación económica y comercial también registra avances. El comercio bilateral alcanzó los tres mil millones de dólares en 2025 y superó los 1,88 mil millones en los primeros nueve meses de 2026. Ambas partes aspiran a elevarlo a 5 mil millones y, posteriormente, a 10 mil millones de dólares.

En materia de inversión, hasta agosto de 2026 Vietnam contaba con 301 proyectos en Laos, con un capital registrado superior a los siete mil millones de dólares, lo que lo situaba entre los principales inversores extranjeros en ese país. En los primeros ocho meses del año, las empresas vietnamitas registraron 21 nuevos proyectos por casi 700 millones de dólares, cuatro veces más que en 2025.

La cooperación también avanza en defensa y seguridad, educación, cultura, turismo e intercambios populares. En 2025, Vietnam concedió a Laos 1.160 becas, además de otras 25, mientras que Laos otorgó 60 becas a estudiantes vietnamitas. Ambos países también colaboran en la conservación de su riqueza natural, incluida la conexión entre los parques nacionales de Hin Nam No y Phong Nha-Ke Bang, reconocidos como patrimonio natural transfronterizo./.