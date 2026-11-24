Hanoi (VNA)- La próxima visita a Vietnam del primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, coadyuvará a profundizar la confianza política, promover la cooperación sustantiva y fortalecer la estrecha coordinación entre los dos países, así como dentro del marco de la Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



Así lo afirmó la embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en la que compartió sus valoraciones sobre el significado de la visita y la cooperación en la subregión del Mekong.



Saleumxay Kommasith y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam y asistirán a la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) y a la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11), del 27 al 28 del corriente mes, en respuesta a la invitación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.



Khamphao Ernthavanh destacó la importancia de esta primera visita oficial a Vietnam del premier laosiano desde que asumió su nuevo cargo, y afirmó que constituye un acontecimiento de gran trascendencia para seguir consolidando y fortaleciendo la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos Partidos, Estados y pueblos.



Durante la visita, los primeros ministros de los dos países mantendrán conversaciones oficiales para intercambiar puntos de vista y evaluar de manera integral el estado de la cooperación, con especial atención a la implementación de los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos Partidos y Estados.



Asimismo, definirán las orientaciones de colaboración para el próximo período, con el objetivo de impulsar unas relaciones cada vez más profundas, sustantivas y eficaces entre Laos y Vietnam.



En cuanto a la subregión del Mekong, la visita representa una oportunidad para estrechar la cooperación bilateral en consonancia con las prioridades de los mecanismos CLMV y ACMECS, especialmente en materia de conectividad, facilitación del comercio, desarrollo de recursos humanos, cooperación digital y desarrollo sostenible.



La embajadora señaló que el fortalecimiento continuo de los vínculos entre Laos y Vietnam también contribuirá a reducir las brechas de desarrollo, reforzar la interconexión económica y preservar el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



La diplomática laosiana calificó a Vietnam como un miembro responsable y activo, que goza de una creciente confianza por parte de los países de la región y de la comunidad internacional, especialmente en el ámbito de la cooperación en la subregión del Mekong. Vietnam desempeña un papel importante en el impulso de la conectividad económica, el comercio, la inversión, el transporte, la agricultura, el turismo, el desarrollo del capital humano, la energía y la protección ambiental.



Asimismo, Khamphao Ernthavanh elogió la participación y las contribuciones activas de Vietnam al mantenimiento del diálogo, la promoción del consenso y el fortalecimiento de la coordinación entre los Estados miembros. La conexión fluida de las rutas de transporte de Laos con el sistema portuario marítimo de Vietnam permite configurar importantes corredores económicos y vincular toda la subregión con los mercados internacionales.



Según la embajadora, CLMV y ACMECS se han consolidado como foros relevantes para el encuentro, el diálogo sobre políticas, el intercambio de experiencias y la integración económica. Ambos mecanismos contribuyen a reducir las disparidades de desarrollo, fomentar el comercio y la inversión, mejorar la conectividad del transporte, formar recursos humanos y movilizar el apoyo de los socios para el desarrollo.



No obstante, todavía afrontan limitaciones relacionadas con los recursos financieros, la disponibilidad de medios y la falta de coordinación en la ejecución de los proyectos. En este sentido, Laos propondrá aumentar los fondos de desarrollo de ACMECS, impulsar la conectividad de infraestructuras, la facilitación del comercio, la economía digital y el desarrollo verde y sostenible, así como mejorar la eficacia de la coordinación, el seguimiento y la supervisión.



Finalmente, la embajadora reafirmó que CLMV y ACMECS complementan los mecanismos de la ASEAN, respaldan la integración regional, contribuyen a reducir las brechas de desarrollo, fortalecen los vínculos económicos y promueven la centralidad de la ASEAN./.

VNA