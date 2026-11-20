Vientiane (VNA) - La Embajada de Vietnam en Laos organizó en Vientiane el evento “Día de la Cultura Gastronómica de Vietnam en Laos 2026”, con la participación de unos 800 invitados, como parte de las actividades conmemorativas del 51.º aniversario del Día Nacional del país vecino y en preparación para el Año de Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos 2027.



El evento también se celebró con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura Vietnamita, y contribuyó a preservar la identidad cultural vietnamita, fortalecer los vínculos comunitarios y difundir los valores culturales del país en Laos.



Entre los asistentes figuraron Khamphanh Pheuyavong, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos; Sounthone Xayachack, secretaria del Comité Central del Partido y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, además de presidenta de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam; así como otros dirigentes y exdirigentes laosianos, representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales, y miembros de la comunidad vietnamita en Laos.



Antes de la ceremonia inaugural, los dirigentes laosianos rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh. También visitaron la exposición fotográfica “Vietnam: país y su gente”, conocieron los avances socioeconómicos, culturales y turísticos del país y recorrieron los puestos que presentaban especialidades gastronómicas y culturales de las tres regiones de Vietnam.



En su discurso de apertura, el embajador vietnamita, Nguyen Minh Tam, felicitó al pueblo laosiano por el 51.º aniversario de su Día Nacional y destacó el papel de la cultura en el fortalecimiento de la relación especial entre ambos países.



Señaló que el evento no solo permitía presentar la gastronomía vietnamita, sino también acercar la imagen del país, su gente y su cultura a los amigos laosianos e internacionales, y subrayó la importancia de la diplomacia cultural para reforzar el poder blando nacional y profundizar la amistad entre los pueblos.



Al referirse a la similitud de ingredientes y sabores de las cocinas vietnamita y laosiana, el embajador destacó que cada país conserva sus propias características y creatividad. Esta afinidad cultural, junto con la confianza política y los vínculos entre ambos pueblos, constituye una base para transmitir la amistad especial a las nuevas generaciones.



Recordó también que esta relación fue cimentada por el Presidente Ho Chi Minh y los dirigentes laosianos Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, y que sus máximos dirigentes acordaron incorporar el concepto de “cohesión estratégica” a los vínculos bilaterales.



De cara al Año de Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos 2027, la Embajada continuará coordinándose con organismos y socios de ambos países para ampliar los intercambios entre localidades y generaciones jóvenes, promover la enseñanza de los idiomas vietnamita y laosiano en las escuelas y difundir el patrimonio cultural y gastronómico de ambas naciones.



El programa incluyó actuaciones artísticas de artistas del Teatro Juvenil de Vietnam y alumnos de la Escuela Bilingüe Laos-Vietnam Nguyen Du, así como la proyección de la película “La primera ministra de Relaciones Exteriores de Vietnam”.



A través de la gastronomía, la música y las expresiones culturales, el evento contribuyó a estrechar los lazos de comprensión y amistad entre los dos pueblos, y fortalecer su relación de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y conectividad estratégica./.

VNA