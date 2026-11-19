Vientiane (VNA) - La Embajada de Vietnam en Laos presentó la riqueza de la gastronomía y el patrimonio cultural vietnamitas durante la Fiesta Diplomática del Té 2026, celebrada el 18 de noviembre en Vientiane.



Organizado anualmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Laos, el evento reúne a diplomáticas, funcionarios de este ámbito, cónyuges de miembros del cuerpo diplomático y representantes de organizaciones internacionales acreditadas en el país, y constituye un espacio para el intercambio cultural y el fortalecimiento de la amistad.



Bajo el lema “La esencia de la cultura gastronómica vietnamita”, la Embajada de Vietnam presentó una amplia variedad de productos tradicionales, publicaciones y especialidades culinarias, poniendo de relieve la diversidad y riqueza de la gastronomía nacional.



La exposición incluyó libros, periódicos, obras artísticas y productos representativos de las tres regiones del país, entre ellos té, café, anís estrellado, canela, cardamomo y pimienta, además de productos agrícolas y alimentarios de calidad.



También se exhibieron ilustraciones de ingredientes y especias tradicionales, piezas de cerámica y platos típicos regionales.



Los visitantes tuvieron la oportunidad de degustar diversas especialidades vietnamitas, como pasteles de arroz verde rellenos de carne de cerdo, empanadillas de tapioca, cha chia, banh phu the (pasteles tradicionales de los esposos) y sopa dulce de longan. La esposa del embajador, junto con el personal femenino de la Embajada y sus cónyuges, participó en la preparación y presentación de los platos.



El programa también incluyó dos actuaciones artísticas a cargo de estudiantes de la Escuela Bilingüe Laos-Vietnamita Nguyen Du. Los alumnos ofrecieron una danza tradicional con sombreros al ritmo de la canción “Vietnam, mi patria” y una presentación con abanicos titulada “Un Vietnam próspero que brilla con fuerza”, que aportaron un ambiente festivo a la celebración.



El pabellón vietnamita y las actuaciones artísticas despertaron gran interés entre los asistentes, incluidos cónyuges de dirigentes laosianos, representantes diplomáticos y miembros de organizaciones internacionales. La participación de la Embajada recibió una valoración positiva de los organizadores y visitantes, y contribuyó a difundir la imagen de Vietnam, su pueblo y su identidad cultural.



Mediante la exposición de productos tradicionales, el intercambio gastronómico y las actuaciones artísticas, la Embajada continuó acercando la cultura vietnamita al pueblo laosiano y a la comunidad internacional, al tiempo que fomentó el entendimiento mutuo y los vínculos entre las representantes diplomáticas, los cónyuges del personal de las misiones extranjeras y los organismos internacionales en Laos.



En continuidad con su participación en ediciones anteriores, la iniciativa de 2026 constituyó una nueva oportunidad para impulsar la diplomacia cultural y profundizar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional y mundial./.

VNA