Roma (VNA) - La Embajada de Vietnam en Atenas organizó el programa “MEET VIETNAM”, con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura de Vietnam, que reunió a amigos griegos, representantes de medios locales y miembros de la comunidad vietnamita en el país helénico.



Durante el evento, la embajadora vietnamita, Pham Thi Thu Huong, destacó que la celebración del Día de la Cultura de Vietnam, tanto dentro como fuera del país, busca honrar los valores culturales y la fuerza de la unidad nacional, forjada a lo largo de la historia de construcción y defensa de la nación.



La actividad en Grecia formó parte de una serie de más de 400 eventos organizados con motivo de ambas efemérides, destinados a difundir la identidad cultural, fortalecer la cohesión nacional y promover las industrias culturales.



La diplomática afirmó que la comunidad vietnamita en el extranjero es una parte inseparable de la nación y un puente entre Vietnam y el mundo. También valoró sus contribuciones a la preservación de la identidad nacional y destacó el papel de la gastronomía, cada vez más presente en Grecia a través de restaurantes que acercan los platos vietnamitas a residentes y turistas.



La gastronomía fue uno de los atractivos centrales de “MEET VIETNAM”, junto con actuaciones de canto y danza de la comunidad vietnamita. Los invitados pudieron disfrutar de los tradicionales trajes “ao dai”, canciones y bailes folclóricos, así como degustar “pho” y otras especialidades del país.



El programa ofreció a los vietnamitas residentes en Grecia un espacio de encuentro y reafirmación de su identidad cultural, al tiempo que acercó la cultura nacional al público griego y contribuyó a fortalecer los intercambios entre ambos pueblos./.

VNA