Hanoi (VNA) - Hanoi celebrará del 21 al 24 de noviembre el Día de la Cultura de Vietnam 2026 con una amplia programación de espectáculos artísticos, desfiles del patrimonio, exposiciones y actividades de acercamiento a las tradiciones culturales.



Los eventos, que tendrán lugar principalmente en los alrededores del lago Hoan Kiem y otros espacios de la ciudad, buscan poner en valor la identidad cultural nacional y promover la participación de las comunidades en la conservación y transmisión del patrimonio.



La edición de 2026 será la primera celebración del Día de la Cultura de Vietnam, fijado para el 24 de noviembre, con el propósito de reafirmar el papel de la cultura como fundamento espiritual, fuerza endógena y motor del desarrollo sostenible del país.



El subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, Pham Xuan Tai, señaló que la organización de estas actividades refleja también la responsabilidad de la capital, ciudad con mil años de historia y uno de los principales centros culturales del país.



A través de esta iniciativa, Hanoi pretende promover los valores patrimoniales y ofrecer a residentes y visitantes oportunidades para participar directamente en prácticas, experiencias y actividades de creación cultural.



Uno de los principales atractivos será la ceremonia inaugural, combinada con un desfile del patrimonio y actuaciones artísticas, a partir de las 7:30 horas del 21 de noviembre en el escenario situado frente al monumento al rey Ly Thai To. El programa será retransmitido en directo por el canal H1 de la Radio y Televisión de Hanoi.



La apertura comenzará con el espectáculo “Tambores festivos de Thang Long”, seguido de un programa artístico y un desfile dividido en tres capítulos: “Desde los orígenes de Thang Long”, “La próspera ciudad de Hanoi” y “La capital en integración”. Las actuaciones presentarán expresiones culturales representativas de la historia y el desarrollo de Thang Long-Hanoi, destacando la continuidad entre las tradiciones y la creatividad contemporánea.



El desfile reunirá a artesanos, artistas aficionados y representantes de las comunidades de distintos barrios y comunas. Se presentarán manifestaciones culturales y creencias populares vinculadas a la vida comunitaria, como el culto a Tan Vien Son Thanh, Thanh Giong, Chu Dong Tu y la Santa Madre Lieu Hanh.



También se mostrarán expresiones artísticas tradicionales como el ca tru (canto ceremonial), el canto xam, el cheo (teatro popular), la danza Bong, los gongs de la comunidad Muong y el tradicional juego del tira y afloja.



Los oficios artesanales tendrán un espacio destacado, con demostraciones y productos representativos de la pintura popular de Hang Trong, la cerámica de Bat Trang, la seda de Van Phuc y los vestidos tradicionales ao dai de Trach Xa. La participación directa de artesanos y comunidades busca reforzar su papel como protagonistas de la conservación y transmisión del patrimonio.



Durante los cuatro días, los alrededores del lago Hoan Kiem acogerán diversos espacios de espectáculos, exposiciones y experiencias culturales.



Además, se habilitarán cinco espacios temáticos dedicados a los pueblos artesanales y sus oficios tradicionales, la evolución histórica de la cultura de Hanoi, las exposiciones artísticas con tecnología digital, la muestra “Cultura de Hanoi: Convergencia de su quintaesencia” y el espacio “Hanoi: Ciudad por la Paz y la Creatividad”.



En la plaza situada al este del lago Hoan Kiem, los visitantes podrán conocer los procesos de elaboración artesanal, intercambiar experiencias con los artesanos y participar en actividades prácticas.



Por su parte, las exposiciones que incorporan tecnologías digitales, realidad virtual y realidad aumentada ofrecerán nuevas formas de acercamiento al patrimonio, especialmente para las generaciones jóvenes./.

VNA