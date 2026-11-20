Hanoi (VNA) - La capital vietnamita ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales de gran y baja altura a partir de las 20:00 horas el 24 de noviembre de 2026, como parte del programa artístico especial “Mil colores de Vietnam”, organizado con motivo del Día de la Cultura de Vietnam.



Según el Plan No. 446/KH-UBND, emitido el 17 de noviembre de 2026 por el Comité Popular municipal, la actividad busca difundir los valores positivos y los logros en la construcción y el desarrollo de la cultura y el pueblo vietnamitas, así como fomentar el patriotismo, el orgullo nacional, la preservación de la identidad cultural y los vínculos entre los distintos sectores de la población.



Los fuegos artificiales de baja altura, tanto en baterías como en tubos, se instalarán sobre el techo y a ambos lados del escenario de la tribuna B del Estadio Nacional My Dinh. Los de gran altura se lanzarán desde la zona situada entre la torre del reloj y el terreno baldío frente al Palacio de Deportes Acuáticos, en el barrio de Tu Liem.



El espectáculo contará con 2.656 proyectiles de gran altura, 648 de baja altura, 700 baterías de distintos tipos –de entre 100 y 300 tubos cada una– y 1.400 tubos de fuegos artificiales DBG.



La instalación de las plataformas de lanzamiento se realizará del 17 al 24 de noviembre. El espectáculo seguirá el guion del programa artístico “Mil colores de Vietnam” y comenzará a las 20:00 del día 24, prolongándose hasta la conclusión del evento.



Para garantizar la seguridad, el Comité Popular de Hanoi ha encargado al Mando de la Capital coordinarse con los departamentos y organismos pertinentes y las autoridades del barrio de Tu Liem para preparar las plataformas, transportar los fuegos artificiales, organizar la capacitación y dirigir su lanzamiento conforme al plan. Las fuerzas competentes también inspeccionarán la zona para detectar posibles minas y explosivos, controlarán los dispositivos aéreos no tripulados y garantizarán la seguridad antes, durante y después del espectáculo.



La Policía de Hanoi elaborará y ejecutará planes para mantener el orden público y la seguridad vial, desplegar efectivos de prevención y extinción de incendios y regular el tráfico en los alrededores.



Asimismo, se prohibirá la circulación por ambos lados de la calle Le Duc Tho, en el tramo comprendido entre la rotonda de Le Duc Tho-Le Quang Dao y el cruce de Le Duc Tho-Tan An Binh, durante los ensayos y la celebración oficial. Las restricciones entrarán en vigor a las 18:30 horas los días 19, 22 y 24 de noviembre, y se mantendrán hasta la conclusión de las actividades.



De acuerdo con el plan, Hanoi realizará un ensayo preliminar en el horario nocturno del 19 de noviembre y un ensayo general el día 22. Ambos incluirán fuegos artificiales de gran y baja altura y efectos pirotécnicos en el Estadio Nacional My Dinh./.

VNA