Hanoi (VNA) - Cao Thanh Dinh, director ejecutivo de la empresa ANPz, compartió con la VNA sobre el atractivo de la cultura vietnamita en Japón, las oportunidades para la cooperación bilateral y el papel de la comunidad vietnamita en la preservación de su identidad, con motivo del 80 aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura y del Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre).



A partir de sus experiencias de intercambio en Hiroshima, señaló que la gastronomía, el café, el ao dai (traje tradicional), la música folclórica y la hospitalidad vietnamita despiertan el interés inicial del público japonés. Sin embargo, las historias sobre las personas, las familias y la vida cotidiana permiten profundizar ese interés.



Según el empresario, las actividades culturales a pequeña escala pueden generar resultados significativos si permiten la participación directa de la población local. Por ejemplo, además de ofrecer café vietnamita, los organizadores pueden enseñar a prepararlo con el filtro tradicional, presentar las regiones productoras y escuchar las opiniones de los consumidores.



Para ampliar su alcance, recomendó utilizar contenidos en japonés adaptados a distintos públicos y mantener vínculos con escuelas, asociaciones de intercambio internacional y organizaciones locales.



En el contexto de la implementación de la Resolución No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo cultural de Vietnam, Cao Thanh Dinh propuso tres ámbitos de cooperación: turismo de experiencias vinculado a la vida local; desarrollo de productos con identidad cultural, como café, alimentos y artesanías, y colaboración en la creación de contenidos, espectáculos y educación.



No obstante, advirtió que uno de los principales obstáculos es convertir la voluntad de cooperación en proyectos viables. Para ello, es necesario definir las entidades responsables, la financiación, los beneficiarios y los mecanismos de evaluación. También destacó que los artesanos y las comunidades titulares de las prácticas culturales deben participar en los proyectos y recibir beneficios adecuados.



El empresario señaló que Vietnam puede contribuir a la diversidad cultural mundial mediante historias sobre los vínculos familiares y comunitarios, la relación con la naturaleza, la solidaridad y el anhelo de paz. La música tradicional, la gastronomía y las artesanías son canales para transmitir estos valores y fomentar el diálogo con Japón.



Respecto a la comunidad vietnamita en Japón, señaló que la identidad cultural se mantiene mediante el uso del vietnamita en el hogar, las comidas familiares y las celebraciones tradicionales, como el Tet (Año Nuevo Lunar) y el Festival del Medio Otoño. Sin embargo, los niños que crecen en Japón necesitan actividades atractivas para mantener el vínculo con sus raíces.



Propuso que aprendan vietnamita mediante la cocina, las canciones y las historias familiares, y que participen en actividades bilingües junto con sus amigos japoneses.



Como iniciativa concreta, planteó organizar el programa “Experiencias compartidas de las culturas de Vietnam y Japón”, con actividades periódicas en Hiroshima y la posibilidad de extenderlo a otras localidades. Los encuentros podrán incluir la preparación de platos vietnamitas, la elaboración de café con filtro, la fabricación de juguetes tradicionales y la presentación de instrumentos musicales.



El programa reunirá a tres generaciones: los mayores compartirán sus conocimientos y recuerdos; los jóvenes apoyarán la organización y la traducción, y los niños participarán junto con sus amigos japoneses. ANPz asumirá la coordinación y conexión entre los socios, con el apoyo de organizaciones locales, artesanos y empresas.



Para Cao Thanh Dinh, la cultura se fortalece mediante encuentros constantes. El interés de un niño por aprender vietnamita o el deseo de una familia japonesa de conocer Vietnam son resultados concretos que contribuyen a construir un entendimiento y una confianza duraderos entre los pueblos de ambos países./.

VNA