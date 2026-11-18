Tokio (VNA)-Do Thi Minh Phuong, secretaria general de la Asociación de Vietnamitas en Japón y presidenta de HONTO TV, propuso renovar la comunicación cultural, aprovechar los recursos de la comunidad de residentes connacionales en el extranjero e impulsar la cooperación creativa, con vistas a acercar la cultura vietnamita al público nipón.



A partir de su experiencia laboral en agencias vietnamitas y de sus actividades de comunicación en Japón, consideró que la promoción cultural no debe limitarse a presentar platos típicos, festivales o lugares emblemáticos, sino que requiere ayudar al público a comprender las historias y los valores subyacentes.



Al presentar la gastronomía, es necesario destacar el significado de las comidas familiares, el afecto y la atención entre sus miembros, así como los conocimientos de quienes elaboran los productos, señaló Minh Phuong durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Tokio.



Además del patrimonio tradicional, también resulta necesario reflejar la vida cultural contemporánea para mostrar un Vietnam que apuesta por la renovación y la creatividad, a la vez que preserva su identidad, reiteró.



En el proceso de implementación de la Resolución No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, ella subrayó la importancia de invertir en la difusión de contenidos dirigida a audiencias internacionales.



La producción de contenidos en japonés exige que sus responsables conozcan a fondo la cultura vietnamita y las características del público local, argumentó. Por ello, las personas familiarizadas con ambas culturas deben participar desde la fase de elaboración de ideas para elegir una forma de narración adecuada, compartió.



Un ámbito de cooperación con gran potencial es la animación. Vietnam cuenta con una rica fuente de inspiración en su historia, leyendas, literatura popular, costumbres y vida contemporánea, mientras que Japón posee experiencia en el desarrollo del manga y el anime, la creación de personajes y tramas, y la organización de la producción.



La combinación de estos recursos y conocimientos puede dar lugar a obras que, además de generar valor económico, contribuyan a promover la cultura vietnamita, entre otros aspectos, remarcó.



Do Thi Minh Phuong también propuso crear una red de creadores de contenidos de Vietnam y Japón para promover conjuntamente la cultura de la nación indochina. Los participantes deberían tener la oportunidad de reunirse directamente con artesanos, conocer las aldeas de oficios y experimentar las costumbres y la vida local. De este modo, podrían transmitir sus experiencias con un lenguaje creativo propio.



Otro requisito importante es elaborar materiales de referencia fiables en japonés sobre la cultura vietnamita, que incluyan artículos, imágenes, vídeos y explicaciones contextuales, junto con información sobre las fuentes y los derechos de uso. Estos facilitarán a los periodistas, docentes y creadores nipones conocer más sobre Vietnam, agregó.



Desde la perspectiva comunitaria, destacó el papel de la lengua materna en el mantenimiento de los vínculos entre las distintas generaciones de vietnamitas en Japón. La enseñanza del idioma debe adaptarse al entorno en el que viven los niños, despertar su interés y fomentar la necesidad de utilizar ese lenguaje en la vida cotidiana.



Para mantener las clases y los clubes de vietnamita, la comunidad necesita contar con un equipo responsable a largo plazo, materiales didácticos compartidos y recursos estables, precisó.



Asimismo, la presidenta de HONTO TV expresó su deseo de que las jóvenes generaciones tengan un contacto frecuente con la imagen del Vietnam actual y oportunidades para participar en actividades vinculadas con su tierra natal./.

VNA