Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - El primer Festival de la Gastronomía del Norte de Vietnam 2026 fue inaugurado oficialmente anoche en la provincia de Tuyen Quang, con la participación de representantes de 19 provincias y ciudades.



El evento tiene como objetivo honrar los valores culturales de la gastronomía regional, estrechar los vínculos entre las localidades, promover los productos típicos e impulsar el desarrollo sostenible del turismo.



En su discurso inaugural, Lai Quoc Tinh, presidente de la Asociación de Turismo de Tuyen Quang y jefe del Comité Organizador del Festival, destacó que la gastronomía no solo representa los platos, sino que también evoca los recuerdos de la tierra natal y los sabores de las raíces, fruto de la naturaleza, el trabajo y el alma de las personas. Cada plato cuenta una historia sobre una región y su comunidad, y refleja valores culturales, costumbres y tradiciones transmitidos de generación en generación.



El Festival, que se celebra del 25 al 29 de noviembre, reúne platos representativos, productos locales característicos y a numerosos artesanos y cocineros. Además de ser una celebración gastronómica, constituye un espacio de intercambio y conexión cultural que contribuye a preservar los valores tradicionales y a promover la imagen de Vietnam y de su gente entre los visitantes nacionales e internacionales.



Según Lai Quoc Tinh, en el contexto del desarrollo del turismo moderno, la gastronomía debe convertirse en un producto turístico distintivo, una ventaja competitiva y una fuente sostenible de ingresos. El desarrollo sistemático de productos gastronómicos contribuirá a ampliar los mercados para los productos agrícolas locales, generar medios de vida para las comunidades, aumentar los ingresos de los artesanos y promover tanto los oficios tradicionales como los servicios turísticos.



Para Tuyen Quang, el Festival representa una oportunidad para ampliar los vínculos regionales, conectar los productos turísticos y convertir la riqueza gastronómica en un atractivo para los visitantes. El Comité Organizador espera que los artesanos, los puestos y los platos se conviertan en embajadores culturales que contribuyan a dar a conocer la identidad de sus localidades al público nacional e internacional.



En el marco del evento se celebran diversas actividades, entre ellas exposiciones y presentaciones de productos gastronómicos y especialidades regionales, intercambios y experiencias culturales relacionados con la gastronomía, así como concursos culinarios. Estas iniciativas permiten a las localidades promocionar sus productos emblemáticos y ofrecen a artesanos, empresas y profesionales del turismo oportunidades para intercambiar experiencias y conocimientos.



Bajo el lema “La gastronomía conecta, la cultura florece y el turismo se desarrolla”, el primer Festival de la Gastronomía del Norte de Vietnam 2026 se prolongará hasta el 29 de noviembre, contribuyendo a difundir los valores culturales gastronómicos, estrechar los vínculos entre las localidades y promover la imagen turística de Tuyen Quang./.

VNA