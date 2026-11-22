Hanoi (VNA) – El Ministerio de Relaciones Exteriores inauguró hoy en Hanoi la 14.ª edición del Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026, que reúne cerca de 100 puestos dedicados a la gastronomía de 46 países, junto con organismos, organizaciones, empresas y representantes de 11 provincias y ciudades vietnamitas.



Celebrado los días 21 y 22 de noviembre, en vísperas del Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), el evento ofreció un espacio para poner en valor la diversidad de las tradiciones culinarias de Vietnam y otros países, promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo, y estrechar los lazos de amistad entre Vietnam y la comunidad internacional.



Con el respaldo de Masan Group como patrocinador principal, el festival también contribuyó a dar mayor visibilidad a los productos vietnamitas y a promocionar la riqueza de la gastronomía nacional entre los visitantes internacionales.



A la ceremonia asistieron Le Hoai Trung, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores; Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam; Le Nguyet Anh, esposa del canciller; representantes de organismos centrales y autoridades locales; embajadores, jefes de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, junto con sus cónyuges y numerosos invitados extranjeros.

Le Hoai Trung, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, habla en el evento. (Fuente: VNA)





En su discurso inaugural, el canciller Le Hoai Trung destacó que la gastronomía es un puente que conecta a las personas y favorece la amistad, el diálogo y el entendimiento entre culturas. Dijo que cada plato refleja las tradiciones, las costumbres y la identidad de un país, y permite compartir historias sobre sus pueblos.



En este sentido, el lema “Beyond Flavors - más allá de los sabores” invita a superar las diferencias culturales, descubrir puntos en común y estrechar los vínculos entre las naciones, resaltó.



El dirigente subrayó que Vietnam concede especial importancia a los intercambios culturales y entre pueblos como parte de su política exterior, con el objetivo de fomentar el entendimiento mutuo y fortalecer la amistad y la cooperación internacional.



Asimismo, señaló que, tras 14 ediciones, el festival se ha consolidado como un espacio de encuentro para las misiones diplomáticas, las organizaciones internacionales y los amigos de Vietnam, donde pueden compartir la gastronomía y las tradiciones culturales de sus respectivos países.

Los delegados posan para una foto conmemorativa tras la ceremonia de apertura. (Foto: VNA)





En representación del Cuerpo Diplomático, la embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer Wicks, destacó que la gastronomía es un lenguaje universal capaz de conectar a las personas y promover el entendimiento entre culturas.



Asimismo, manifestó su confianza en que los encuentros, las conversaciones y las experiencias compartidas durante el festival contribuirán a fortalecer una amistad duradera entre las naciones.



Durante la ceremonia inaugural, Ngo Phuong Ly y otros delegados participaron en una actividad benéfica de recaudación de fondos.



En esta ocasión, el comité organizador, en coordinación con el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, entregó ayudas a representantes de las provincias de Son La, Tuyen Quang, Dien Bien y Ha Tinh, así como de la ciudad de Hue.



Tras la ceremonia, los delegados recorrieron los espacios gastronómicos y culturales dedicados a Vietnam, la ASEAN y otros países, donde tuvieron la oportunidad de intercambiar con representantes diplomáticos, autoridades locales, artesanos y organizaciones participantes.



El festival se estructura en tres áreas principales: “Orgullo de Vietnam”, “Sabores de la ASEAN” y “Sabores del mundo”, que ofrecen una amplia variedad de platos tradicionales, especialidades regionales y experiencias culturales de distintos países.



Además de las degustaciones, las actividades interactivas y las actuaciones artísticas, el evento contribuye a promover la imagen de Vietnam como un país pacífico, hospitalario, de rica identidad cultural y abierto a la integración internacional. Asimismo, difunde el espíritu del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible 2027-2036, iniciativa propuesta por Vietnam y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2026.



Mediante actividades culturales y benéficas, el festival pone de relieve el papel de la cultura como puente entre los pueblos, promoviendo el diálogo, el entendimiento mutuo y el desarrollo sostenible./.