Hanoi (VNA) – Más de 2.000 personas vestidas con ao dai, trajes históricos y otras prendas tradicionales vietnamitas desfilaron esta mañana por las calles que rodean el lago Hoan Kiem (Espada Restituida), en el marco del Desfile de Ao Dai de Hanoi 2026, celebrado bajo el lema "El fluir del patrimonio".



El evento, organizado por el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, la Asociación de Cultura del Ao Dai de Vietnam y otras entidades, constituyó la actividad central del Festival de Ao Dai de Hanói 2026, una iniciativa destinada a honrar esta vestimenta tradicional, fomentar el orgullo por el patrimonio cultural y promover la imagen de la capital entre los visitantes nacionales e internacionales.



Personas de distintas edades, profesiones y procedencias participaron en el desfile, ofreciendo un colorido espectáculo que puso de relieve la diversidad de la indumentaria tradicional vietnamita. También se sumaron al evento la comunidad «Bach Hoa Bo Hanh», diversas organizaciones, clubes y numerosos aficionados al ao dai.

500 estudiantes varones vestidos con ao dai participan en el evento. (Foto: VNA)





Uno de los momentos más destacados fue el desfile de 500 estudiantes varones vestidos con ao dai, con el que se buscó establecer un récord nacional por el mayor número de hombres que lucen esta prenda tradicional. Su recorrido alrededor del lago Hoan Kiem atrajo especialmente la atención del público.



Por su parte, el festival de indumentaria vietnamita «Bach Hoa Bo Hanh» reunió a cerca de 800 participantes ataviados con trajes históricos, ao dai de cinco paneles y otras prendas tradicionales. Organizados según el tipo de vestimenta, ofrecieron al público un recorrido por la evolución de la indumentaria vietnamita, con sus diversos estilos, materiales y características de distintas épocas.

El subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Tran Quang, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Asimismo, alrededor de 700 miembros de la Asociación de Cultura del Ao Dai de Vietnam, procedentes de distintas localidades, participaron en el desfile para mostrar su compromiso con la preservación y promoción de esta prenda tradicional.



La presidenta de la asociación, Dang Thi Bich Lien, señaló que la entidad inició sus actividades en septiembre de 2025 y trabaja actualmente para ampliar su red de miembros, tanto en Vietnam como en el extranjero, y organizar actividades de conexión entre localidades con el objetivo de preservar y difundir la cultura del ao dai.

500 estudiantes varones visten el *áo dài*, estableciendo un récord mundial vietnamita por la mayor cantidad de hombres que llevan puesta esta prenda tradicional. (Foto: VNA)





El Festival de Ao Dai de Hanoi 2026 se celebra del 21 al 23 de noviembre en el Museo de Hanoi y en los alrededores del lago Hoan Kiem. Además del desfile, el programa incluye presentaciones de moda, exhibiciones colectivas de ao dai, un concurso de diseño de esta prenda, exposiciones de artesanía, seda y accesorios, así como experiencias vinculadas a los oficios artesanales tradicionales./.

