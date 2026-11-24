Lao Cai, Vietnam (VNA) - En las zonas montañosas y fronterizas de la provincia vietnamita de Lao Cai, numerosos valores culturales están siendo puestos en valor para convertirlos en productos turísticos atractivos, generando recursos endógenos para el desarrollo sostenible. Esta orientación permite preservar la identidad cultural, crear empleo y mejorar los ingresos de las comunidades locales.

Riqueza de la cultura endógena

Esta localidad septentrional cuenta con un rico patrimonio cultural tradicional y paisajes naturales excepcionales, recursos que aprovecha para impulsar el turismo sostenible.

Y Ty, situada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, atrae a numerosos visitantes durante la temporada de cosecha, cuando sus arrozales en terrazas se tiñen de dorado. Estos paisajes son fruto de métodos de cultivo sostenible transmitidos durante generaciones por las comunidades étnicas Ha Nhi y Mong, y constituyen un atractivo singular del Noroeste del país.

La gastronomía tradicional también contribuye a prolongar la estancia de los turistas. Durante las vacaciones del 2 de septiembre, la presentación de la bandeja de comida tradicional de las comunidades étnicas de Bac Ha, celebrada en la mansión Hoang A Tuong, atrajo a numerosos visitantes. La oferta incluyó especialidades de las etnias Tay, Nung y Mong, como pollo negro hervido, pato cocinado en tubos de bambú, arroz glutinoso de cinco colores, cerdo asado con hojas de mac mat y licor de maíz de Ban Pho.

Otra experiencia destacada es la elaboración del com (arroz glutinoso verde) en la aldea de Na Lo, donde los visitantes pueden acompañar a los habitantes Tay en la recolección, el tostado y el machacado del arroz, conociendo así las técnicas tradicionales y el esfuerzo que encierra este producto.

Estas experiencias culturales han contribuido a consolidar el atractivo turístico de Lao Cai. Durante las recientes vacaciones del 2 de septiembre, la provincia recibió unos 450.000 visitantes, casi el doble que en el mismo período de 2025, mientras que los ingresos turísticos alcanzaron aproximadamente 1.900 billones de dong (73,6 millones de dólares).

Cooperación y promoción de la imagen provincial

La difusión de la cultura y la imagen de Lao Cai también se beneficia de los creadores de contenido y embajadores turísticos locales, que presentan la vida comunitaria a través de programas televisivos y plataformas digitales.

Destaca el caso de Vang Thi Thong, de la etnia Tay y propietaria del alojamiento rural Ban Lien Pine Homestay. Tras aparecer en un reality show en junio de 2025, su establecimiento mantiene una elevada ocupación y recibe reservas con meses de antelación.

Según el presidente del Comité Popular de Ban Lien, Luong Manh Ha, la difusión del programa impulsó notablemente las visitas y los ingresos de los alojamientos, servicios gastronómicos y productos locales. En los primeros seis meses de 2026, la comuna recibió unos 6.800 visitantes, frente a los 4.500 registrados durante todo 2025.

Para mantener el crecimiento y alcanzar la meta de 11,28 millones de visitantes y 51,1 billones de dongs (1,980 millones de dólares) en ingresos turísticos en 2026, Lao Cai refuerza la cooperación con otras provincias del Noroeste.

La provincia impulsa actividades conjuntas de promoción, ferias turísticas y espacios expositivos para presentar destinos, productos OCOP (Cada comuna, un producto) y especialidades locales. Entre las iniciativas figuran la Feria de Turismo del Noroeste 2026, el espacio de productos OCOP del Festival Muong Lo y el espacio “Textiles brocados de Lao Cai: colores del patrimonio”, en el marco del Festival del Té Shan Tuyet./.