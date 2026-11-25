Pretoria, 25 nov (VNA) - La gastronomía vietnamita se convirtió en un puente de encuentro entre la comunidad connacional y los amigos internacionales durante una jornada cultural celebrada en Pretoria, con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre) y del Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre).



La Embajada de Vietnam en Sudáfrica organizó el Día de la Cultura Gastronómica Vietnamita 2026, que reunió a representantes de las autoridades sudafricanas, miembros del cuerpo diplomático, amigos locales y vietnamitas residentes, estudiantes y trabajadores en el país.



Durante la inauguración, el embajador de Vietnam en ese país, Nguyen Trong Kien, destacó que la gastronomía no solo seduce por sus sabores, sino que también refleja la historia, la cultura y el alma del pueblo vietnamita. Desde el tradicional “pho” hasta los rollitos frescos, cada plato expresa una filosofía de armonía y un espíritu de generosidad y unión familiar.



El diplomático señaló que la gastronomía constituye un lenguaje universal capaz de acortar distancias, acercar a las personas y fomentar el entendimiento mutuo. Expresó su esperanza de que la actividad contribuya a fortalecer la amistad y la cooperación entre Vietnam, Sudáfrica y los amigos internacionales.



Asimismo, subrayó que cada vietnamita en el extranjero es un “embajador cultural” que ayuda a difundir los valores culturales de su país en el mundo.



En un espacio ajardinado, decorado con elementos tradicionales vietnamitas, los invitados internacionales y los connacionales disfrutaron de platos típicos como el pho de ternera, banh cuon (rollitos de arroz al vapor), rollitos frescos de camarones y rollitos fritos, preparados por el personal de la Embajada.



La actividad ofreció a la comunidad vietnamita una oportunidad para reencontrarse y evocar su tierra natal, al tiempo que creó un espacio de intercambio cultural con amigos internacionales.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Tran Thi Bao Tran, quien lleva 16 años viviendo en Sudáfrica, manifestó su emoción por la atención y las iniciativas de la Embajada destinadas a estrechar los vínculos comunitarios.



Según afirmó, estos encuentros permiten a los vietnamitas en el extranjero mantener vivo el vínculo con sus raíces, preservar su identidad nacional y aliviar la nostalgia por la patria.



También expresó su deseo de que las comunidades vietnamitas en todo el mundo sigan unidas y continúen difundiendo la cultura y la gastronomía tradicionales entre sus amigos internacionales.



Por su parte, Wong Chia Chiann, consejera ministra de la Alta Comisión de Malasia, quien trabajó durante tres años y medio en Vietnam, valoró la dedicación y el significado de esta iniciativa de diplomacia gastronómica.



Aficionada a los rollitos frescos de camarones y el pho, afirmó que los buenos recuerdos de la gente, la gastronomía y el ritmo de vida de Vietnam siguen despertando en ella el deseo de regresar al país.



La diplomática destacó que la cultura es un importante catalizador para acercar a las personas y que la diplomacia no se limita a las relaciones entre Estados, sino que también se construye a través de los vínculos humanos. A su juicio, el entendimiento y el respeto por las distintas culturas contribuyen a acercar a los pueblos./.

VNA