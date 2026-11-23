Tel Aviv (VNA) - A casi 8.000 kilómetros de Vietnam, la comunidad vietnamita en Israel mantiene vivos sus valores culturales a través del idioma materno, la gastronomía tradicional, las costumbres familiares y los vínculos con la patria.



Los aproximadamente 900 vietnamitas residentes en Israel, entre ellos familias establecidas desde hace años, hogares vietnamita-israelíes, trabajadores, participantes en programas de formación agrícola y estudiantes, viven dispersos en distintas localidades. Esta situación hace que los espacios de encuentro y las actividades comunitarias desempeñen un papel importante en el fortalecimiento de sus vínculos.



La preservación cultural no se limita a las celebraciones del Año Nuevo Lunar (Tet) y otras festividades tradicionales, sino que también se manifiesta en la vida cotidiana: conversar en vietnamita, preparar platos típicos, reunirse en familia y mantener las costumbres de veneración a los antepasados.



La gastronomía constituye asimismo un puente para acercar la cultura vietnamita a la sociedad israelí. Establecimientos como el restaurante “Hanoi, Vietnam”, en Be'er Sheva, y “Nem Viet”, en Haifa, contribuyen a difundir los sabores tradicionales del país entre los habitantes locales y los visitantes internacionales.



Desde la fundación de la Asociación de Vietnamitas en Israel, en marzo de 2025, se han organizado diversas actividades de intercambio cultural, celebraciones del Tet y del Festival del Medio Otoño, creando espacios de encuentro para la comunidad y oportunidades para que los jóvenes conozcan sus raíces.



La solidaridad entre compatriotas también se refleja en el apoyo mutuo ante enfermedades, dificultades personales y situaciones de inseguridad.



Cuando Vietnam sufre desastres naturales e inundaciones, muchos miembros de la comunidad participan en campañas de recaudación de fondos para ayudar a las zonas afectadas, demostrando su permanente vínculo y responsabilidad hacia la patria.



Uno de los principales desafíos consiste en transmitir la identidad cultural a los hijos de familias vietnamita-israelíes. Al crecer en un entorno donde predominan el hebreo y el inglés, muchos niños tienen menos oportunidades de utilizar el vietnamita y conocer las tradiciones de sus antepasados.



Por ello, las familias desempeñan un papel fundamental en la enseñanza de la lengua materna y la transmisión de valores como la piedad filial, el respeto a las personas mayores, la solidaridad y el amor familiar.



El mantenimiento del vietnamita en la comunicación cotidiana y el fomento de la participación de los jóvenes en actividades comunitarias son medidas esenciales para preservar su identidad.



La integración en la sociedad de acogida no significa renunciar a las raíces culturales. A través del trabajo, los estudios, los negocios y las relaciones sociales, los vietnamitas en Israel también contribuyen a promover la imagen de su país, mediante cualidades como la laboriosidad, la amabilidad, la solidaridad y el espíritu de superación.



La preservación de la identidad vietnamita lejos de la patria no significa aferrarse al pasado, sino transmitir los valores tradicionales a las nuevas generaciones y adaptarlos a la vida contemporánea.



Mientras el idioma materno siga presente en los hogares, las familias mantengan sus costumbres y los compatriotas continúen apoyándose mutuamente, la cultura vietnamita seguirá viva y difundiéndose más allá de las fronteras./.

VNA