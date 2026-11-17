Tokio (VNA) – La familia, la lengua vietnamita y las actividades comunitarias desempeñan un papel fundamental en la preservación de la identidad nacional y el fortalecimiento de los vínculos entre los vietnamitas residentes en el extranjero, además de contribuir a estrechar su conexión con la patria, destacó Le Thuong, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en Kansai (Japón) y directora del Centro de Estudios Vietnamitas.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Le Thuong subrayó que los vietnamitas en el extranjero deben mantener vivo el vínculo con sus raíces y transmitir los valores tradicionales a las nuevas generaciones. En Japón, esta labor comienza en la familia, mediante el uso del idioma vietnamita, la celebración del Tet (Año Nuevo Lunar) y del Festival del Medio Otoño y la conservación de las costumbres, así como valores como el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua.



Las actividades comunitarias, como los festivales culturales, la conmemoración de los Reyes Hung, las clases de vietnamita y los programas infantiles, también contribuyen a preservar la identidad nacional y fortalecer los vínculos entre generaciones. La lengua vietnamita desempeña un papel esencial en este proceso, al tiempo que la preservación cultural debe ir acompañada de la integración en la sociedad de acogida.



Sobre la enseñanza del vietnamita, Le Thuong señaló que muchas familias desean que sus hijos puedan comunicarse con sus abuelos y mantener sus vínculos culturales con Vietnam. Sin embargo, el uso predominante del japonés en la escuela y la vida cotidiana limita las oportunidades de practicar su lengua materna.



Para afrontar este desafío, la Escuela de Vietnamita Cay Tre (Bambú) ofrece clases presenciales en Kansai y en línea. La enseñanza incorpora cuentos, canciones, juegos tradicionales y actividades sobre la historia, la gastronomía y las costumbres vietnamitas. También destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre familias, escuelas y asociaciones para apoyar a los docentes y garantizar la continuidad de las clases.



Al referirse a la Resolución No. 23-NQ/TW, aprobada el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre los vietnamitas en el extranjero, Le Thuong afirmó que el fortalecimiento de la gran unidad nacional debe reconocer la diversidad de la comunidad y sus distintas necesidades.



En este sentido, consideró necesario que las asociaciones respeten las diferencias, promuevan la cooperación y creen espacios de encuentro y apoyo mutuo entre residentes de larga trayectoria, familias recién llegadas, estudiantes, trabajadores, empresarios, intelectuales y jóvenes nacidos en Japón. El intercambio intergeneracional permitirá combinar la experiencia de los mayores con los conocimientos y las habilidades tecnológicas de los jóvenes.



Sobre la Semana de la Cultura y la Gran Unidad Nacional, que se celebrará del 18 al 24 de noviembre de 2026 con motivo del Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre) y del Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre), Le Thuong destacó que será una oportunidad para promover actividades que reflejen la identidad vietnamita, como exhibiciones de ao dai (traje tradicional), muestras gastronómicas, actuaciones musicales, exposiciones, encuentros entre generaciones y actividades solidarias.



A partir de su experiencia en la organización de festivales culturales y de la conmemoración de los Reyes Hung en Kansai, subrayó la importancia de adaptar los programas a las condiciones locales y garantizar la participación activa de la comunidad, así como mantenerlos mediante clases, clubes y proyectos comunitarios.



En cuanto a las contribuciones al desarrollo nacional, señaló que los vietnamitas en el extranjero representan una valiosa fuente de conocimientos, experiencia internacional, competencias lingüísticas y contactos de cooperación.



En Japón, pueden facilitar los vínculos entre centros educativos, instituciones de investigación y empresas de ambos países, además de impulsar la búsqueda de socios, el desarrollo de productos y la apertura de mercados.



En los ámbitos cultural y educativo, también pueden promover la cooperación editorial, la traducción, el intercambio de materiales didácticos, la formación docente y los intercambios artísticos.



Para aprovechar este potencial, consideró necesario establecer mecanismos permanentes de conexión, bases de datos de expertos y organizaciones interesadas en cooperar, así como facilitar la puesta en marcha y expansión de iniciativas concretas.



A partir de la experiencia japonesa, Le Thuong sugirió combinar la conservación del patrimonio con la educación comunitaria y la creación de productos culturales adaptados a la vida moderna, como libros, películas, diseños, contenidos digitales, juegos educativos y turismo cultural. Para llegar al mercado internacional, estos productos deben garantizar la calidad, respetar los derechos de autor y contar con estrategias adecuadas de promoción y distribución.



Finalmente, afirmó que la participación de intelectuales, artistas, docentes, traductores y empresarios vietnamitas en el extranjero contribuirá a convertir la cultura en un elemento de cohesión comunitaria, un motor del desarrollo nacional y un puente de amistad entre Vietnam y el mundo./.

VNA