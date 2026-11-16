Sociedad

Clases de vietnamita contribuyen a preservar la identidad cultural en Rusia

El club Tieng Viet Vui de Moscú promueve la enseñanza del vietnamita entre niños de familias vietnamitas en Rusia y preserva su identidad cultural y tradiciones.

Entregan certificados de reconocimiento a los miembros del Club Vietnamita Divertido. Foto: VNA
Entregan certificados de reconocimiento a los miembros del Club Vietnamita Divertido. Foto: VNA

Moscú (VNA) - El Club Tieng Viet Vui, en Moscú, celebró un acto con motivo del 44.º aniversario del Día del Maestro de Vietnam (20 de noviembre), que brindó a los jóvenes estudiantes la oportunidad de mostrar sus conocimientos de vietnamita y contribuyó a promover la tradición de respeto a los docentes y valoración de la educación entre la comunidad de connacionales residentes en Rusia.

Mai Nguyen Tuyet Hoa, primera secretaria encargada de Educación de la Embajada de Vietnam en Rusia, leyó una carta de felicitación del embajador Dang Minh Khoi.

En su misiva, el diplomático destacó que el respeto a los maestros constituye un valor cultural vietnamita transmitido de generación en generación. Señaló que, para los vietnamitas residentes en el extranjero, esta tradición también representa un vínculo con sus raíces.

Asimismo, elogió los esfuerzos del club durante los últimos dos años para enseñar vietnamita a los hijos de vietnamitas residentes en el extranjero, ayudándolos a comprender su herencia cultural, cultivar el amor por su tierra natal y preservar su identidad nacional. También reconoció las contribuciones de los jóvenes vietnamitas en Rusia al mantenimiento de la lengua y las tradiciones culturales.

Fundado en 2023 bajo la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Rusia, el club ha aumentado su número de alumnos de 12 a 70 en dos años. La creciente demanda ha llevado a la entidad a considerar la apertura de nuevos centros de enseñanza.

Nguyen The Hieu, jefe del Comité de Padres, afirmó que las clases de vietnamita ayudan a los niños nacidos y criados en Rusia a mantener el vínculo con sus raíces, comunicarse con confianza en su lengua materna y fortalecer los lazos familiares y comunitarios.

Añadió que los vietnamitas residentes en Rusia siguen preservando las costumbres tradicionales, entre ellas la celebración del Día del Maestro de Vietnam y del Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre).

Thao Nguyen, de 12 años, quien asiste al club desde su fundación, ha desarrollado sólidas habilidades de expresión oral y escrita en vietnamita. La niña busca en Internet poemas, proverbios y expresiones idiomáticas vietnamitas para incluirlos en un periódico mural dedicado a sus maestros. También ha aprendido sobre el ave Lac, símbolo de los orígenes del pueblo vietnamita.

Por su parte, otra alumna, Tam Dan, escribió un mensaje en el que expresó su deseo de aprender vietnamita para recordar siempre la identidad de sus raíces./.

VNA
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