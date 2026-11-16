No reportan víctimas vietnamitas en el incendio en Phuket

Bangkok (VNA) - Hasta el momento, no se reportan víctimas vietnamitas en el incendio ocurrido en la madrugada de este lunes en la zona turística de Patong, en el distrito de Kathu, de la provincia de Phuket, en el sur de Tailandia, que dejó 11 muertos y más de 30 heridos.



El incendio se produjo alrededor de las 3:15 horas en la calle Phang Muang Sai Kor, en el barrio de Patong. Las llamas se originaron en la parte delantera y el interior de un edificio comercial, cuya planta baja albergaba un establecimiento de alquiler de motocicletas, mientras que las plantas superiores estaban destinadas al alojamiento.



Debido a la presencia de numerosas motocicletas, grandes cantidades de gasolina y otros combustibles, neumáticos de caucho y materiales inflamables, el fuego se propagó rápidamente, acompañado de una densa humareda, y alcanzó edificios colindantes. En total, tres edificios, que albergaban alrededor de cinco locales comerciales, resultaron afectados.





Escena de un incendio en Phuket, Tailandia, el 16 de noviembre de 2026. Foto: Xinhua/VNA

Tras recibir el aviso, los bomberos, la policía y los equipos locales de rescate movilizaron sus efectivos y vehículos al lugar para combatir las llamas y evacuar a las personas atrapadas. Hacia las 5:15 horas, el incendio estaba básicamente controlado.



Sin embargo, las fuerzas de seguridad continuaron inspeccionando el interior de los edificios para localizar posibles víctimas y garantizar la seguridad, debido a que persistían cortocircuitos y chispas eléctricas en la zona afectada.



Según los últimos datos proporcionados por la policía de Patong y las autoridades locales, el siniestro causó 11 muertos, la mayoría por inhalación de humo, y más de 30 heridos. Los lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Numerosas motocicletas estacionadas en el establecimiento quedaron completamente calcinadas.



Tras el incidente, el gobernador de Phuket, Chotin Rin Kerdsom, junto con dirigentes de la policía provincial y representantes de los organismos pertinentes, acudió personalmente al lugar para dirigir las labores de rescate y la gestión de las consecuencias del incendio.



Las autoridades locales ordenaron a las fuerzas competentes prestar asistencia urgente a los afectados, atender a los heridos y coordinar las inspecciones para determinar los daños.



En cuanto a las causas del incendio, un representante de la administración municipal de Patong señaló que, según las primeras hipótesis, podría haberse producido un cortocircuito en un poste eléctrico situado frente al edificio. Las chispas habrían caído sobre la zona de estacionamiento de motocicletas, provocando el fuego y su rápida propagación. No obstante, la policía y los equipos forenses continúan investigando para esclarecer las causas exactas del siniestro./.